В трех областях Казахстана закрыты дороги

В Жамбылской, Южно-Казахстанской и Актюбинской областях в связи с ухудшением погодных условий закрыты дороги, сообщает сообщает Казинформ со ссылкой на РГП «Казахавтодор».





В Жамбылской области в связи с ухудшением погодных условий (метель, плохая видимость) закрыто движение на участке а/д республиканского значения «Алматы-Ташкент» (534-593 км) для всех видов автотранспорта.





В Южно-Казахстанской области в связи с ухудшением погодных условий (метель, плохая видимость) закрыто движение на участке а/д республиканского значения «Термез-Ташкент-Алматы» (593-632 км) для всех видов автотранспорта.





В Актюбинской области в связи с ухудшением погодных условий (метель, плохая видимость) закрыто движение на а/д республиканского значения «Кандыагаш-Эмба-Шалкар-Иргиз» (92-257 км, г.Эмба-г.Шалкар) для всех видов автотранспорта.



