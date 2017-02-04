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В трех областях Казахстана закрыты дороги

4 февраля 2017, 08:14

Ограничения введены из-за метели и плохой видимости.


В Жамбылской, Южно-Казахстанской и Актюбинской областях в связи с ухудшением погодных условий закрыты дороги, сообщает Казинформ со ссылкой на РГП «Казахавтодор».

В Жамбылской области в связи с ухудшением погодных условий (метель, плохая видимость) закрыто движение на участке а/д республиканского значения «Алматы-Ташкент» (534-593 км) для всех видов автотранспорта.

В Южно-Казахстанской области в связи с ухудшением погодных условий (метель, плохая видимость) закрыто движение на участке а/д республиканского значения «Термез-Ташкент-Алматы» (593-632 км) для всех видов автотранспорта.

В Актюбинской области в связи с ухудшением погодных условий (метель, плохая видимость) закрыто движение на а/д республиканского значения «Кандыагаш-Эмба-Шалкар-Иргиз» (92-257 км, г.Эмба-г.Шалкар) для всех видов автотранспорта.

Фото: dailynews.kz.

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