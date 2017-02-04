В трех областях Казахстана закрыты дороги
4 февраля 2017, 08:14
Ограничения введены из-за метели и плохой видимости.
В Жамбылской, Южно-Казахстанской и Актюбинской областях в связи с ухудшением погодных условий закрыты дороги, сообщает Казинформ со ссылкой на РГП «Казахавтодор».
В Жамбылской области в связи с ухудшением погодных условий (метель, плохая видимость) закрыто движение на участке а/д республиканского значения «Алматы-Ташкент» (534-593 км) для всех видов автотранспорта.
В Южно-Казахстанской области в связи с ухудшением погодных условий (метель, плохая видимость) закрыто движение на участке а/д республиканского значения «Термез-Ташкент-Алматы» (593-632 км) для всех видов автотранспорта.
В Актюбинской области в связи с ухудшением погодных условий (метель, плохая видимость) закрыто движение на а/д республиканского значения «Кандыагаш-Эмба-Шалкар-Иргиз» (92-257 км, г.Эмба-г.Шалкар) для всех видов автотранспорта.
Фото: dailynews.kz.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4842614-1f5c0b24513913a94f33c001e9017e64
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...