Трамп стал фигурантом 52 судебных исков

В сравнении, за период с 20 января по 1 февраля, бывший президент США Барак Обама был назван в трех исках.

С момента вступления в должность президент США Дональд Трамп стал фигурантом более 52 исков в федеральных судах в 17 штатах. Об этом сообщает NBCnews, передает Об этом сообщает NBCnews, передает РБК





В сравнении, за период с 20 января по 1 февраля, бывший президент США Барак Обама был назван в трех исках, Джорд Буш — младший в одном. Билл Клинтон за это время также стал фигурантом только одного разбирательства.





Как отмечает телеканал, большинство дел связано с указом Трампа от 27 января, который на 90 дней запрещает въезд в США гражданам семи стран Среднего Востока, а также на 120 дней приостанавливает прием любых беженцев.





Иски подают активисты движения за гражданские права и мусульманские организации, как например, Американский союз гражданских свобод (ACLU). Кроме того, к выступающим против запрета на въезд в США присоединились генпрокуроры Нью-Йорка, Массачусетса и Виргинии. Штат Вашингтон подал отдельный иск, к которому затем присоединилась Миннесота. Свой иск подали в федеральный суд и Гавайи. Подобные иски указывают на то, что закон о запрете на въезд гражданам семи стран нарушает закрепленную в конституции свободу религии, отмечает NBC.





Кроме того, Сан-Франциско единственный город, который подал иск к Трампу, в связи с указом, подразумевающим лишение федеральных ассигнований городов, которые не полностью исполняют запрет на въезд.





Указ Трампа коснулся не менее 60 тыс. граждан семи стран Среднего Востока (их визы были аннулированы), сообщал Госдепартамент США. В то же время газета The Washington Post сообщила о 100 тыс. аннулированных виз из-за указа Трампа. Об этом изданию рассказал юрист, представляющий интересы правительства на судебном процессе в Вирджинии по недопуску в США двоих граждан Йемена,



