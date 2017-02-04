В ряде регионов Казахстана объявлено штормовое предупреждение
4 февраля 2017, 09:33
Штормовое предупреждение объявлено в Астане и пяти областях.
В ряде регионов республики объявлено штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Комитет по ЧС МВД РК.
Ночью 4 февраля в Жамбылской области местами ожидаются сильный снег, туман, гололед. Усиление юго-западного ветра местами 15-20, порывы 25, на юго-западе области временами более 30 м/с. 4-5 февраля понижение температуры ночью до 15-20, местами 25 мороза, днем до 8-13, местами 16 мороза.
Ночью 4 февраля в Южно-Казахстанской области местами ожидаются сильный снег, туман, гололед, метель, усиление юго-западного ветра 15-20, порывы 23-28, на горных перевалах временами более 30 м/с. 4-5 февраля понижение температуры ночью до 15-20, местами 25 мороза, днем до 5-10, местами 13 мороза.
В Астане 4, ночью 5 февраля ожидается метель, юго-западный ветер порывы 15-20 м/с.
4 февраля в Акмолинской, Карагандинской, Павлодарской областях ожидается метель, местами сильная. Усиление юго-западного ветра 15-20, порывы 25, местами 30 м/с.
Фото: today.kz.
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