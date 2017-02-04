«Торпедо» одолел красноярский «Сокол» в матче ВХЛ

«Торпедо» из Усть-Каменогорска в домашнем матче ВХЛ переиграло красноярский «Сокол» — 3:2.





Учитывая, что «Торпедо» уже обеспечило себе место в плей-офф, а «Сокол» сделает это в самое ближайшее время, возьмем на себя смелость рассмотреть этот матч в свете противостояния двух тренеров — Алексея Ждахина и Александра Титова.





Напомним, в прошлом году примерно в эти же сроки они сражались в «Русской классике» в Твери. И Титов тогда вырвал в концовке победу, перед этим уведя подопечных в раздевалку. Конечно, такие поражения не забываются, и, наверняка, Ждахин ждал удобного повода для возврата должка.





В Красноярске в первом круге сделать это не получилось — «Сокол» тогда выиграл по буллитам (3:2). Теперь же все срослось на пять с плюсом.





На протяжении двух периодов красноярцы вели в счете 1:0 и контролировали ход игры. Но усть-каменогорцам хватило десяти минут третьего отрезка матча, чтобы перевернуть все с ног на голову, почти как тогда в Твери. Отметим, что в двух голах в качестве ассистента поучаствовал Жайлауов.





«Сокол», правда, все равно не сдался — одну шайбу отыграл, но на большее его не хватило. А самым результативным игроком красноярцев в матче, как это ни парадоксально при такой мощной атаке, стал защитник-домосед Дмитрий Поляков, набравший 2 (1+1) очка.





— Два периода, выполняли игровое задание, и счет соответствующий был, — заметил после матча Титов. — Но, к сожалению, в третьем периоде грубейшее невыполнение задания привело к взятию наших ворот три раза.





— Очень хорошо, что мы играем в преддверии плей-офф с такой сильной командой, — сказал в свою очередь Ждахин. — Результатом я доволен.

«Торпедо» — «Сокол» 3:2 (0:1, 0:0, 3:1)





Шайбы:

0:1 — 08:48 Поляков. В равенстве

1:1 — 40:41 Коротков (Жайлауов, Беляев). В равенстве

2:1 — 44:54 Белухин (Жайлауов, Сауторн). В равенстве

3:1 — 50:32 Игнашин (Архипов, Шин). В равенстве

3:2 — 55:29 Репьях (Поляков, Гловацкий). В равенстве





Вратари: Иванов — Евдокимов





Штраф: 10:10 (4:2, 6:8, 0:0).







