АО «Банк «Bank RBK» сообщило об изменении в составе Совета директоров

АО «Банк «Bank RBK» (Алматы, далее в цитате - Банк), ценные бумаги которого находятся в официальном списке Казахстанской фондовой биржи (KASE), сообщило KASE о том, что «18 января 2017г. в Банк поступило письмо от члена Совета директоров Банка в соответствии с которым г-жа Досымбекова Д.Н. сообщила о прекращении своих полномочий в качестве члена Совета директоров Банка».