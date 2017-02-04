Назначен заместитель акима Костанайской области
По согласованию с Администрацией Президента Республики Казахстан распоряжением акима Костанайской области Мухамбетова А.Б.
Мырзалиев Меиржан Иябаевич назначен на должность заместителя акима Костанайской области. Меиржан Иябаевич будет курировать вопросы привлечения инвестиций, продвижения экспорта, индустриализации и развития предпринимательства.
Мырзалиев Меиржан Иябаевич, 1980 года рождения, казах, образование высшее.
В 2002 году окончил с отличием Казахский гуманитарно-юридический университет, в 2006 году Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, в 2011 году Национальную школу государственной политики Академии государственного управления при Президенте РК, в 2016 году Университет Дьюк, США.
Свою трудовую деятельность начал в 2003 году в акимате г. Алматы проработав там до 2008 года на различных должностях от главного специалиста до начальника отдела. С 2008 года работает в Канцелярии Премьер-Министра на различных должностях от главного эксперта до заведующего сектора бизнес-среды и инновации, а затем сектор государственного регулирования Канцелярии Премьер-Министра РК.
Женат, воспитывает двух дочерей. Свободно владеет казахским, русским и английским языками.
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