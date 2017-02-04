Назначен Советник акима Кызылординской области

Аким Кызылординской области Крымбек Кушербаев представил коллегам своего нового советника Айгуль Кемалбековну Сагымбай, которая будет курировать вопросы реализации государственной языковой политики, укрепления связи с научной средой, изучения и прогнозирования социально-политических процессов и межнациональных отношений.

Айгуль Сагымбай родилась в 1974 году. Окончила Международный казахско-турецкий университет имени Х.Яссауи по специальности «Филолог, преподаватель казахского языка и литературы». Магистр филологии.

Трудовой путь начала в 1996 году преподавателем МКТУ им. Х. Яссауи. С февраля 1998 года работала в областном управлении информации и общественного согласия. С февраля 2004 года - главный специалист отдела организационной работы и социальных технологий Управления информации по Кызылординской области. С июля 2004 г. - начальник отдела Управления культуры и развития языков Кызылординской области. С августа 2010 г. - главный инспектор аналитической группы отдела организационно-инспекторской работы и регионального развития аппарата акима области. С ноября 2010 г. - главный инспектор Секретариата областной Ассамблеи народа Казахстана.