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Новости за сегодня

Назначен Советник акима Кызылординской области

 

Аким Кызылординской области Крымбек Кушербаев представил коллегам своего нового советника Айгуль Кемалбековну Сагымбай, которая будет курировать вопросы реализации государственной языковой политики, укрепления связи с научной средой, изучения и прогнозирования социально-политических процессов и межнациональных отношений.

Айгуль Сагымбай родилась в 1974 году. Окончила Международный казахско-турецкий университет имени Х.Яссауи по специальности «Филолог, преподаватель казахского языка и литературы». Магистр филологии.

Трудовой путь начала в 1996 году преподавателем МКТУ им. Х. Яссауи. С февраля 1998 года работала в областном управлении информации и общественного согласия. С февраля 2004 года - главный специалист отдела организационной работы и социальных технологий Управления информации по Кызылординской области. С июля 2004 г. - начальник отдела Управления культуры и развития языков Кызылординской области. С августа 2010 г. - главный инспектор аналитической группы отдела организационно-инспекторской работы и регионального развития аппарата акима области. С ноября 2010 г. - главный инспектор Секретариата областной Ассамблеи народа Казахстана.

4 февраля 2017, 10:26
Источник, интернет-ресурс: Кызылординского областного акимата

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