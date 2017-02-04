Назначен руководитель Управления по вопросам молодежной политики акимата Жамбылской области

Распоряжением акима Жамбылской области №32-ө от «23» января 2017 года руководителем управления по вопросам молодежной политики акимата Жамбылской области назначен Мәтен Мәди Мейірбекұлы

Мәтен Мәди Мейірбекұлы, родился в 1984 году, по национальности казах, образование высшее, в 2004 году окончил Таразский государственный университет по специальности «экономист-менеджер».

Трудовую деятельность начал в 2004 году директором ТОО «Баспахана» в Жуалынском районе Жамбылской области.

В 2004-2005 г.г. фотокорреспондент редакции Жуалынской районной газеты «Жаңа өмір - Новая жизнь», 2005-2011 г.г. - главный специалист, руководитель отдела аппарата акима Жуалынского района, 2011-2012 г.г. - главный инспектор акима области в организационно-инспекторском отделе аппарата акима Жамбылской области.

В 2012-2017 г.г. работал руководителем организационно-инспекторского отдела аппарата акима Жамбылской области.