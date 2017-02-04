На Тайване число пострадавших при ДТП с автобусом достигло 21

В автобусе находились туристы с материкового Китая. Ранее сообщалось о 8 пострадавших.

Число пострадавших при столкновении экскурсионного автобуса с железнодорожным мостом на острове Тайвань достигло 21 человека. Об этом сообщает Центральное информационное агентство Тайваня (CNA) со ссылкой на экстренные службы, передает Об этом сообщает Центральное информационное агентство Тайваня (CNA) со ссылкой на экстренные службы, передает РИА Новости





Инцидент произошел в городе Гаосюн. В автобусе находились туристы с материкового Китая. Ранее сообщалось о 8 пострадавших.





По данным местных экстренных служб, в три больницы города был доставлен 21 пострадавший, из которых семь детей, получивших легкие ранения. Всего в момент аварии в автобусе находились 28 человек, включая водителя и экскурсовода.





Как сообщил полиции водитель автобуса, он отвлекся на разговор с экскурсоводом и пропустил поворот налево, после чего транспортное средство въехало частично под проезд под мостом, высота которого составляет всего 2,8 метра. Водитель отметил, что ехал по этому маршруту впервые, поэтому не знал дорогу хорошо. На фотографии, которое публикует агентство, видно, что передняя часть крыши автобуса сильно смята.





Иван Булатов.



