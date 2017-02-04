Кемелбек Ойшыбаев покинул пост председателя Правления АО «РТРК «Казахстан»

Кемелбек Ойшыбаев ушел с поста председателя Правления АО «РТРК «Казахстан». Об этом Ойшыбаев написал на своей странице в Facebook, передает Zakon.kz.

«Уважаемые друзья! Сегодня решил уйти с должности председателя Правления АО «РТРК «Казахстан». За короткое время работы познакомился с прекрасным коллективом, увидел высокий профессионализм. Уверен, что у телерадиокомпании большое будущее. Удалось заложить некоторые системные изменения в процессы корпорации. Надеюсь, изменения дадут хороший результат в виде высоких рейтингов», - написал Кемелбек.

По его словам, работа в корпорации была для него большим опытом в жизни.

«Благодарен и коллективу и всем друзьям в ФБ, которые подсказывали и поддерживали в изменениях в работе», - написал он.

Ойшыбаев Кемелбек Бактыгулович родился 13 июля 1977 года в ЗКО. Окончил Казахский национальный университет им. Аль-Фараби по специальности «Журналист». Затем закончил учебу в Казахском гуманитарно-юридическом университете по специальности «Юрист». В разные годы работал в ИА «Интерфакс-Казахстан», АО «Казахтелеком», РГП «Служба центральных коммуникаций».

На должность руководителя АО «Республиканская телерадиокорпорация «Казахстан» Ойшыбаев был назначен в октябре 2016 года.