 
Снег
-16°

Астана

Снег

Вероятность осадков: 84%

Влажность: 75%

Давление: 725 мм рт. ст.

Ветер: юго-западный, 10.0

Завтра

Завтра
Подробный прогноз

Выбрать другой город

325.00

4 февраля 

Курс НБРК

322.92

-

АЛМАТЫ

Покупка

324.20

Продажа

325.00

АСТАНА

Покупка

323.50

Продажа

324.40

Подробнее
349.50

4 февраля 

Курс НБРК

346.91

-

АЛМАТЫ

Покупка

348.00

Продажа

349.50

АСТАНА

Покупка

349.00

Продажа

352.00

Подробнее
Новости за сегодня

Кемелбек Ойшыбаев покинул пост председателя Правления АО «РТРК «Казахстан»

 

Кемелбек Ойшыбаев ушел с поста председателя Правления АО «РТРК «Казахстан». Об этом Ойшыбаев написал на своей странице в Facebook, передает Zakon.kz.

«Уважаемые друзья! Сегодня решил уйти с должности председателя Правления АО «РТРК «Казахстан». За короткое время работы познакомился с прекрасным коллективом, увидел высокий профессионализм. Уверен, что у телерадиокомпании большое будущее. Удалось заложить некоторые системные изменения в процессы корпорации. Надеюсь, изменения дадут хороший результат в виде высоких рейтингов», - написал Кемелбек.

По его словам, работа в корпорации была для него большим опытом в жизни.

«Благодарен и коллективу и всем друзьям в ФБ, которые подсказывали и поддерживали в изменениях в работе», - написал он.

Ойшыбаев Кемелбек Бактыгулович родился 13 июля 1977 года в ЗКО. Окончил Казахский национальный университет им. Аль-Фараби по специальности «Журналист». Затем закончил учебу в Казахском гуманитарно-юридическом университете по специальности «Юрист». В разные годы работал в ИА «Интерфакс-Казахстан», АО «Казахтелеком», РГП «Служба центральных коммуникаций».

На должность руководителя АО «Республиканская телерадиокорпорация «Казахстан» Ойшыбаев был назначен в октябре 2016 года.

 

4 февраля 2017, 10:41
Источник, интернет-ресурс: Сетевое издание «Zakon.kz»

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Акции
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код