В ЮКО назначен руководитель управления

Берик Дуйсенов родился в 1978 году, образование высшее, квалификация по специальности - юрист, бакалавр государственного и местного управления.

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