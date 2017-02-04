 
Снег
-16°

Астана

Снег

Вероятность осадков: 84%

Влажность: 75%

Давление: 725 мм рт. ст.

Ветер: юго-западный, 10.0

Завтра

Завтра
Подробный прогноз

Выбрать другой город

325.00

4 февраля 

Курс НБРК

322.92

-

АЛМАТЫ

Покупка

324.20

Продажа

325.00

АСТАНА

Покупка

323.50

Продажа

324.40

Подробнее
349.50

4 февраля 

Курс НБРК

346.91

-

АЛМАТЫ

Покупка

348.00

Продажа

349.50

АСТАНА

Покупка

349.00

Продажа

352.00

Подробнее
Новости за сегодня

В ЮКО назначен руководитель управления

 

Сегодня распоряжением акима Южно-Казахстанской области на должность руководителя управления государственных закупок назначен Дуйсенов Берик Тастанбекович.

Берик Дуйсенов родился в 1978 году, образование высшее, квалификация по специальности - юрист, бакалавр государственного и местного управления.

Трудовую деятельность начал в 2000 году прокурором отдела прокуратуры города Актобе.

2004-2016 годы работал старшим прокурором отдела прокуратуры города Актобе, юристом ТОО «Кит Со», «Отау Строй», заведующим юридического отдела аппарата акима города Туркестан, руководителем аппарата акима городов Туркестан, Шымкент, советником, генерального директора строительной компании ТОО «Саулет Бетон».

С декабря 2016 года работал заместителем руководителя управления государственного архитектурно-строительного контроля.

С декабря 2016 года заместитель руководителя управления государственного архитектурно-строительного контроля Южно-Казахстанской области.

4 февраля 2017, 10:44
Источник, интернет-ресурс: Южно-Казахстанского областного акимата

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Акции
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код