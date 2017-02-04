В ЮКО назначен руководитель управления
Сегодня распоряжением акима Южно-Казахстанской области на должность руководителя управления государственных закупок назначен Дуйсенов Берик Тастанбекович.
Берик Дуйсенов родился в 1978 году, образование высшее, квалификация по специальности - юрист, бакалавр государственного и местного управления.
Трудовую деятельность начал в 2000 году прокурором отдела прокуратуры города Актобе.
2004-2016 годы работал старшим прокурором отдела прокуратуры города Актобе, юристом ТОО «Кит Со», «Отау Строй», заведующим юридического отдела аппарата акима города Туркестан, руководителем аппарата акима городов Туркестан, Шымкент, советником, генерального директора строительной компании ТОО «Саулет Бетон».
С декабря 2016 года работал заместителем руководителя управления государственного архитектурно-строительного контроля.
С декабря 2016 года заместитель руководителя управления государственного архитектурно-строительного контроля Южно-Казахстанской области.
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