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Аким Астаны согласился с идеей создания специальных зон для курения

4 февраля 2017, 11:52

Исекешев отметил, что надо всем думать о подрастающем поколении.


Аким Астаны Асет Исекешев согласился с идеей о создании специальных зон для курения, передает Zakon.kz.

На своей странице в Facebook градоначальник поделился публикацией бывшего заместителя Министра сельского хозяйства Марата Толибаева. Толибаев рассказал об опыте Сингапура.

"В Сингапуре на набережной Марина Бей есть специальные места для курения. То есть нельзя ходить с сигаретой, где попало, выдувать дым в лицо прохожих, задевать зажженной сигаретой окружающих. Я считаю, это правильная мера. Во всяком случае, для многолюдных мест", - написал Толибаев.

Исекешев согласился с мнением Толибаева.

"Полностью согласен. Будем также это делать и в Астане. Надо всем думать о подрастающем поколении", - написал градоначальник.

Фото: Facebook /marat.tolibayev.

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