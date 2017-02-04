Заявление Главы государства по итогам расширенного заседания Правительства Республики Казахстан и кадровым изменениям

Сегодня прошло значимое совещание Правительства по итогам 2016 года с участием акимов всех наших регионов. Прошедший год был не простой, имели место значительные колебания цен на основные биржевые товары, которые являются для нас важными.

Тем не менее, Правительство поработало неплохо. Мы имеем положительный результат - небольшой рост экономики.

В ходе заседания мной поставлен ряд конкретных задач. Я считаю, это важно для конкретизации всех предстоящих работ и эффективной реализации Послания.

Кроме того, произведен ряд кадровых изменений.

В настоящее время ведется следствие в холдинге «Байтерек» по нарушению финансовой дисциплины. Бывший руководитель этого ведомства и Министр национальной экономики освобождены от занимаемых должностей.

Новым Министром национальной экономики назначен Тимур Сулейменов. Образованный, подготовленный специалист, проходивший обучение за рубежом, владеющий английским языком, а также имеющий опыт работы в аппарате ЕЭК в Москве. Я думаю, что этот выбор правильный.

Поскольку перед отраслью здравоохранения стоят большие задачи, было принято решение образовать министерство здравоохранения отдельно от министерства труда и социальной защиты.

Министром здравоохранения назначен Елжан Биртанов. Квалифицированный профессионал, обладающий необходимым опытом, дважды был вице-министром в этой сфере. Надеюсь, что он как менеджер, специалист в области медицины наладит работу ведомства, в том числе и по качественному разъяснению обязательного социального медицинского страхования. Считаю, что данная мера будет иметь положительный эффект для каждого гражданина.

Еще одно серьезное кадровое изменение: освобожден посол Казахстана в Российской Федерации М.Тажин, который перешел в Администрацию Президента. В связи с этим, я принял решение назначить И.Тасмагамбетова, проработавшего долгое время рядом со мной, послом Казахстана в России. При этом было учтено его личное пожелание поработать на этой позиции в Российской Федерации.

Москва - это наш основной партнер, близкий сосед и союзник, и там должен быть человек знающий обстановку как в Казахстане, так и в России. Считаю это назначение целесообразным и правильным.