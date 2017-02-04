Глава «СК-Фармация» уволился после критики Назарбаева

На заседании Правительства РК стало известно, что руководитель «СК-Фармации», работа которого подверглась ранее критики Президента РК, подал заявление об увольнении , передает корреспондент , передает корреспондент Zakon.kz





«Елжан Амантаевич (Биртанов, министр здравоохранения РК), перед вами Главой государства поставлены задачи. В первую очередь принять конкретные меры по увеличению закупа лекарственных средств и изделий медицинского назначения у отечественных производителей на долгосрочной основе. При этом обеспечить прозрачность процедуры их закупа. Кстати, вы поручение Президента выполнили по кадровым вопросам? Какое решение принято, конкретно скажите что?», - обратился Премьер-Министр РК Бакытжан Сагинтаев к главе здравоохранения.





В свою очередь Е. Биртанов сообщил, что руководитель нацкомпании подал в отставку.





«Заявление принято по первому руководителю «СК-Фармация». Он подал в отставку», - указал он.





Между тем Премьер поручил для эффективного использования медтехники разработать механизм закупа медтехники с условием обеспечения сервисного обслуживания поставщиками на весь срок ее эксплуатации.





«Для корректного ценообразования сформировать единую номенклатуру медицинской техники. Особое внимание уделить внедрению обязательной системы медстрахования. Вы поручение, которое в Послании прозвучало касательно введения регулирования ценообразования, об этом тоже не забывайте, в срочном порядке надо будет вырабатывать», - резюмировал Б. Сагинтаев.





Ксения Давыдова, Астана.



