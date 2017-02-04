«Сарыарка» в матче ВХЛ победила «Ермак» из Ангарска

Напомним, перед недельной паузой в своих матчах, «Сарыарка» прервала серию из восьми побед. Не сказать, что это случилось уж очень неожиданно, все-таки проиграла команда Вадима Епанчинцева в Балашихе. Но приятнее от этого карагандинским болельщикам вряд ли стало.





Впрочем, эта неудача никоим образом не повлияла на факт того, что «Сарыарка» обеспечила себе выход в плей-офф. С другой стороны, в том, что это рано или поздно произойдет, никто не сомневался уже на протяжении нескольких месяцев, уж очень приличную игру демонстрирует команда.





Все эти расклады к тому, что перед матчем с «Ермаком» карагандинцы с одной стороны должны были мечтать о возобновлении побед, а, с другой, они не должны были заморачиваться турнирными раскладами. Вариант очень неплохой, особенно учитывая, что «Ермак» первые матчи гостевых турне проводит неважно. Так что победа «Сарыарки» предугадывалась – она и случилась, причем «сухая».





Ангарчанам же должно быть обидно оттого, что третье поражение подряд пришло из голов «в раздевалку». Перед первым перерывом он случился за 4 секунды до сирены, перед вторым – за 53, а потом в придачу еще и последовала шайба «из раздевалки». Заметим, что два гола карагандинцы забили в большинстве, дублем в их составе отметился Ердаков, а Алишаускас ему дважды ассистировал. Кроме того, у Гелашвили это уже третий «сухарь» в сезоне.





- Команда хозяев имела территориальное и игровое преимущество, - заметил после матча главный тренер «Ермака» Игорь Жилинский . - Хотя не пропусти мы гол за 4 секунды до конца первого периода из-за безалаберной ошибки одного из ветеранов команды, то смогли бы зацепиться за счет. Опять же, сослагательное наклонение может быть как оправдание. Сюда до игры добирались 20 часов с тремя пересадками, это все-таки большая нагрузка, поэтому в концовках периодов немного не хватило сил.





- Опасались этой игры - у нас была пауза. Хотелось провести ее в другом ключе, но как, наверное, многие знают уже – половина команды заболела вирусом, - сказал в свою очередь Епанчинцев . - Поэтому не смогли плодотворно и как следует провести тренировочный процесс. Но я рад, что команда сыграла дисциплинированно и самоотверженно. Забили голы «в раздевалку», а в третьем периоде сыграли строго в обороне.







