Казахстанский фигурист Денис Тен: Главный соперник – я сам

Заполненные трибуны «Алматы Арены» с восторгом встретили выход на лед Дениса и сотрясали аплодисментами своды трибун после каждого его удачного исполнения элементов. Ну и, конечно же, пик эмоций пришелся на объявление оценок, которые позволили ему выйти на первое место, сообщает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт Универсиады.

- У меня было три варианта программы, но мы остановились именно на этом, - сказал Денис после своего выступления. - Это новая программа, и мне приятно, что зрителям она понравилась. И этот костюм, и образ Ромео, который я пытался воплотить, думаю сохранить в ближайшем будущем. Завтра предстоит выступить с произвольной программой и это решающий день. Именно с произвольной программой мне удалось выиграть медаль на Олимпиаде в Сочи три года назад. Она выглядит более классической, нежели сегодняшнее выступление. Планируются сложные элементы и один из них - четверной сальхов. Надеюсь воплотить мечты в реальность. Поддержка зрителей была просто фантастической, хотя очень сложно выступать в такой атмосфере, когда на трибунах двенадцать тысяч зрителей и, возможно, по телевизору за тобой следит миллион соотечественников. Ответственность огромная, но надеюсь, завтра выступить ещё лучше, чем в короткой программе.

Главный мой соперник - я сам. В долгосрочной перспективе планирую принять участие в Олимпиаде-2018 и главная задача сейчас – обкатать новую программу так, чтобы во всеоружии подойти к Играм в Корее в следующем году.