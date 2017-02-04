И.Тасмагамбетов назначен послом Казахстана в РФ

Имангали Тасмагамбетов назначен послом Казахстана в Российской Федерации, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

«Глава государства объявил о своем решении назначить И.Тасмагамбетова Чрезвычайным и Полномочным Послом Казахстана в Российской Федерации», - говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что указом Назарбаева Тасмагамбетов был освобожден от должности заместителя Премьер-Министра.