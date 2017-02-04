Сагинтаев призвал министров быть самостоятельнее

Премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев напомнил министрам, что они несут ответственность за развитие своих сфер, и потребовал от них самостоятельно принимать решения по возникающим проблемным вопросам.





"Каждый министр, как член правительства, несет ответственность за развитие сферы экономики, которой он руководит. Поэтому у каждого из вас имеется достаточно полномочий самостоятельно принимать решения по возникающим проблемным вопросам и плодотворно взаимодействовать со своими коллегами – министрами", — сказал Сагинтаев на заседании правительства в субботу.





Он также запретил инициировать совещания на его уровне и уровне его заместителей по вопросам их компетенций, отметив, что во время обсуждения того или иного вопроса выясняется, что министрам было лень между собой это обсудить на своем уровне.





"Даю поручение канцелярии премьер-министра в дальнейшем не принимать к рассмотрению письма министерств, акиматов с вопросами, решение которых относится исключительно к их компетенции… Часто бывает так, что приходят, просят совещание. А когда спрашиваешь, министры соответствующие между собой разговаривали? Говорит – нет, не разговаривали. То есть, министрам лень между собой проговорить, надо сразу в правительство, на уровень вице-премьера или премьера. Так не пойдет, тем более, у нас теперь только два вице-премьера, некому больше вашими вопросами заниматься. Своих вопросов хватает. Так что сами решайте", — отметил глава правительства.





Имангали Тасмагамбетов, который ранее занимал пост вице-премьера, указом президента был назначен послом Казахстана в России.







