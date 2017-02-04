Назначен руководитель ГУ «Управление физической культуры и спорта Актюбинской области»

23 января 2017 года Жусупов Нурлыбек Меирханулы назначен руководителем ГУ «Управление физической культуры и спорта Актюбинской области».

Жусупов Нурлыбек Меирханулы

Родился в 1965 году в Актюбинской области. Окончил Актюбинский педагогический институт по специальности преподаватель физики и математики, университет «Дуние» по специальности экономика, финансы и аудит.

Трудовую деятельность начал в 1985 году. Работал учителем средней школы им. И. Алтынсарына Иргизского района, председателем Иргизского районного комитета по делам молодежи, туризма и спорта, руководителем аппарата акима Иргизского района, заместителем акима Иргизского района, руководителем ГУ «Иргизский районный отдел образования».

В сентябре 2009 года назначен на должность руководителя отдела ГУ «Департамент Комитета по миграции по Актюбинской области», в октябре 2010 года - руководителя отдела ГУ «Департамент по контролю и социальной защите по Актюбинской области».

С 2013 года работал руководителем ГУ «Мугалжарский районный отдел образования, физической культуры и спорта», ГУ «Мугалжарский районный отдел образования».

С февраля 2016 года занимал должность заместителя руководителя ГУ «Департамент Комитета труда, социальной защиты и миграции по Актюбинской области».