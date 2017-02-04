Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Премьер поручил снизить нагрузку на бизнес

4 февраля 2017, 12:38

В первую очередь, по его мнению, необходимо сократить завышенные требования к бизнесу и адмбарьеры.


На заседании Правительства РК Премьер-Министр РК Бакытжан Сагинтаев дал поручение принять в этом году необходимые законодательные поправки по улучшению бизнес-климата, передает корреспондент Zakon.kz.

«Как отметил Президент по данному направлению сделано немало, однако регуляторная нагрузка на бизнес растет. С одной стороны мы вносим изменения в законы для улучшения ведения бизнеса, упрощаем процедуры. За последние пять лет в 3,2 раза сократили количество разрешительных документов. С другой стороны за этот же период, количество принятых нормативно-правовых актов, затрагивающих интересы бизнеса, наоборот увеличилось в 1,7 раза, из которых 85% - это акты акиматов и маслихатов», - сказал он.

В связи с этим глава Кабмина поручил Министерству национальной экономики и юстиции разобраться в этом вопросе.

«Ранее приводились данные о том, что по республике контрольно-надзорные функции осуществляют 61 ведомство, из них 45 центральных. Предпринимателям предъявляются более 28 тысяч требований. В связи с этим поручаю в месячный срок Министерству национальной экономике совместно с заинтересованными госорганами и НПП «Атамекен» завершить ревизию всех контрольно-надзорных функций и внести предложения в Правительство», - указал Премьер.

«В первую очередь надо сократить завышенные требования к бизнесу и адмбарьеры. Все необходимые изменения в законодательные акты нужно принять в текущем году. Также внести предложения по сокращению численности проверяющих органов», - добавил Б. Сагинтаев.

Ксения Давыдова, Астана.

Фото: kazportal.kz.

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...