Премьер поручил снизить нагрузку на бизнес

В первую очередь, по его мнению, необходимо сократить завышенные требования к бизнесу и адмбарьеры.

На заседании Правительства РК Премьер-Министр РК Бакытжан Сагинтаев дал поручение принять в этом году необходимые законодательные поправки по улучшению бизнес-климата, передает корреспондент передает корреспондент Zakon.kz





«Как отметил Президент по данному направлению сделано немало, однако регуляторная нагрузка на бизнес растет. С одной стороны мы вносим изменения в законы для улучшения ведения бизнеса, упрощаем процедуры. За последние пять лет в 3,2 раза сократили количество разрешительных документов. С другой стороны за этот же период, количество принятых нормативно-правовых актов, затрагивающих интересы бизнеса, наоборот увеличилось в 1,7 раза, из которых 85% - это акты акиматов и маслихатов», - сказал он.





В связи с этим глава Кабмина поручил Министерству национальной экономики и юстиции разобраться в этом вопросе.





«Ранее приводились данные о том, что по республике контрольно-надзорные функции осуществляют 61 ведомство, из них 45 центральных. Предпринимателям предъявляются более 28 тысяч требований. В связи с этим поручаю в месячный срок Министерству национальной экономике совместно с заинтересованными госорганами и НПП «Атамекен» завершить ревизию всех контрольно-надзорных функций и внести предложения в Правительство», - указал Премьер.





«В первую очередь надо сократить завышенные требования к бизнесу и адмбарьеры. Все необходимые изменения в законодательные акты нужно принять в текущем году. Также внести предложения по сокращению численности проверяющих органов», - добавил Б. Сагинтаев.





Ксения Давыдова, Астана.



