Конькобежка Екатерина Айдова завоевала «бронзу» на дистанции 1000 метров
4 февраля 2017, 12:38
Казахстанская спортсменка финишировала третей с отставанием в 0.43 секунды.
Казахстанская конькобежка Екатерина Айдова вновь завоевала место на пьедестале 28-й зимней Универсиады, сообщает Zakon.kz.
Казахстанская спортсменка финишировала третей с отставанием в 0.43 секунды.
Победительницей на дистанции 1000 метров стала россиянка Александра Качуркина, пробежавшая дистанцию за 1:19.10. Серебряную медаль завоевала Хюн Юн Ким из Южной Кореи.
Напомним, Екатерина Айдова ранее завоевала бронзовую медаль на дистанции 1500 метров.
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