Предложения по проекту

Закона РК «О восстановлении платежеспособности граждан РК»

Тлеулин Ильяс

Юридическая фирма «Тлеулин и партнеры», 3 февраля 2017 г.

В качестве основного индикатора причины принятия Закона «О восстановлении платежеспособности граждан РК» в концепции к законопроекту называется взрывной рост безнадежных кредитных портфелей банков, что абсолютно не вызывает никаких сомнений. На наш взгляд, есть несколько взаимосвязанных причин определяющих такое положение.

Под давлением со стороны регулятора и населения банки начали осуществлять реструктуризацию долгов. Реструктуризация, как правило, предоставляется на короткий срок - 3, 6, реже 12 и более месяцев и фактически является простой отсрочкой платежа, в большинстве распространяется только на часть платежа - вознаграждение или основной долг. Для заемщика, попавшего в трудное положение (потеря работы, увеличение долговой нагрузки в связи с девальвацией национальной валюты и неизменностью доходов) ничего принципиально не меняется, так как через 3, 6 или 12 месяцев нужно платить увеличенный по размеру ежемесячный платеж.

В качестве основных причин такой ситуации можно назвать несколько: нежелание банков показывать больший, чем есть на самом деле проблемный портфель, теряя и не укладываясь при этом в различные рейтинги и нормативы; нежелание снижать планы по сверхдоходам; выслуживание руководства банков, а также страх показаться не эффективным совету директоров или акционерам; неповоротливость и излишняя бюрократия при принятии решений; отсутствие кредитно - платежной культуры у населения.

Элементы подлинной реструктуризации, безусловно, могли бы скорректировать прогнозы по доходам банков, но вместе с этим и дать реальную надежду на возврат долгов и восстановление платежеспособности должника. Как итог уже на протяжении не менее 8 лет объем безнадежных кредитов кратно растет, банки несут дополнительные расходы на возврат и обслуживание проблемных долгов при низкой динамике возврата, напряжение населения усиливается. Все это достоверно свидетельствует о том, что на сегодня банки не в состоянии самостоятельно решить вопрос перезагрузки отношений с проблемным заемщиком.

С этой точки зрения законопроект представляется формальным и заведомо неэффективным, так как имеет неоправданно большой перевес в пользу мнения залоговых кредиторов (банков и микрокредитных организаций), чрезмерно высокие параметры входа в процедуру без соразмерных стимулов для должника, не содержит каких-либо принципиально новых подходов в урегулировании ситуации с невозвратом долгов. Предлагаем внести в законопроект следующие изменения.

1. «Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе».

В тексте законопроекта понятие «текущие расходы» упоминается только в статье 30 при составлении плана восстановления платежеспособности, в котором должна быть отражена информация о таких расходах. Законопроект не предусматривает, кто будет формировать исходную информацию о текущих расходах, а также когда именно они возникают.

Термин «общество» носит абстрактный характер и не налагает имущественных обязательств. В таких условиях не совсем оправдано упоминание понятия в определении «обычная жизнедеятельность». Государство наравне с другими субъектами может быть кредитором, следовательно, понятие «текущие расходы» в предлагаемой редакции представляется не корректным поскольку размер платежей в бюджет не «устанавливается в порядке, установленном настоящим Законом».

Предлагаем, понятие «текущие расходы» уточнить и изложить в следующей редакции:

«текущие расходы - расходы должника, связанные с обеспечением его обычной жизнедеятельности, возникающие в период с первого числа месяца, в котором подано заявление о восстановлении платежеспособности, размер которых может быть изменен в порядке, установленном настоящим Законом».

2. «Статья 12. Права и обязанности должника в ходе процесса восстановления платежеспособности».

Полагаем, формулировка подпункта 7) пункта 2 статьи 12 Закона ограничивает потенциальные возможности, связанные со скорейшим погашением долгов. К примеру, самозанятым должником не может быть заключен договор на разовое возмездное оказание услуг на условиях разумной предоплаты от заказчика.

Предлагаем подпункт 7) пункта 2 статьи 12 Закона изложить в следующей редакции:

«7) без согласования администратора, не принимать на себя новые денежные или имущественные обязательства, за исключением сделок, связанных с обеспечением обычной жизнедеятельности, либо предусмотренных планом восстановления платежеспособности».

Пункт 2 статьи 12 Закона дополнить пунктами следующего содержания:

«7) обжаловать решение кредиторов по основаниям, указанным в пункте 3-1 статьи 28 Закона;

8) с предварительного согласия администратора, заключать новые сделки, направленные на скорейшее исполнение плана восстановления платежеспособности.».

3. В целях повышения ответственности должника, в пункте 3 статьи 20 Закона подпункт 5) изменить, а также добавить подпункт 8-1), 8-2) и 8-3) в следующей редакции:

«5) копии всех свидетельств о заключении и расторжении брака с участием должника;

8-1) копии всех неисполненных судебных актов, затрагивающих интересы должника и его семьи;

8-2) справки о наличии/отсутствии движимого и недвижимого имущества, долей участия в уставных капиталах юридических лиц, акций;

8-3) перечень текущих расходов, а также, любые подтверждающие документы эти расходы (при наличии);».

4. Пункт 3 статьи 22 Закона исключить.

5. Дополнить статью 28 Закона пунктом 3-1 следующего содержания:

«3-1. Банки и микрокредитные организации, будучи в составе кредиторов, вправе голосовать против проекта плана восстановления неплатежеспособности должника, в следующих случаях:

1) несоответствия плана требованиям статьи 18 и пункта 2 статьи 30 Закона;

2) выявления до момента утверждения плана восстановления платежеспособности обстоятельств, предусмотренных пунктами 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 9) статьи 48 Закон;

3) обращения должника с заявлением о восстановлении платежеспособности по истечении трех месяцев, с момента выхода на просрочку по кредиту;

Во всех иных случаях голоса указанных кредиторов учитываются администратором за утверждение плана восстановление платежеспособности.

Решение указанных кредиторов против утверждения проекта плана восстановления неплатежеспособности должника по перечисленным основаниям, может быть обжаловано должником в суд».

6. Статью 30 Закона изложить в следующей редакции:

«Статья 30. Содержание плана восстановления платежеспособности

1. План восстановления платежеспособности должника может включать любые финансовые, правовые и иные не противоречащие законодательству Республики Казахстан мероприятия, направленные на восстановление платежеспособности должника.

План может предусматривать механизмы контроля со стороны кредиторов за его исполнением в виде предоставления регулярной информации должником либо возложения функций по контролю на одного из кредитора (кредиторов) и/или третье лицо.

Срок реализации плана восстановления платежеспособности должен составлять не более пяти лет, применительно к ипотечным обязательствам - не более десяти лет. Реализация плана восстановления платежеспособности может быть осуществлена досрочно.

2. План восстановления платежеспособности должника должен предусматривать один или несколько следующих инструментов реструктуризации задолженности:

1) изменение срока исполнения обязательства (без соразмерного увеличения размера платежа применительно к обязательствам с периодическими выплатами);

2) прощение долга или части его, в том числе совокупности всего вознаграждения, штрафов, пени и неустойки в следующем соотношении:

- на 20% с максимальным сроком плана до 5 лет;

- на 40% с максимальным сроком плана до 4 лет;

- на 60% с максимальным сроком плана до 3 лет;

- на 100% с максимальным сроком плана до 2 лет;

По ипотечным обязательствам:

- на 20% с максимальным сроком плана до 10 лет;

- на 40% с максимальным сроком плана до 8 лет;

- на 60% с максимальным сроком плана до 6 лет;

- на 100% с максимальным сроком плана до 4 лет;

Совокупность вознаграждения, штрафов, пени и неустойки, составляющие больше 20% от суммы основного долга, не могут быть признаны законными при формировании перечня требований кредиторов администратором и при составлении плана не учитываются.

3) снижение процентной ставки вознаграждения за пользование займом до трех и менее процентов годовых;

4) уменьшение размера регулярных текущих выплат с одновременным увеличением общего срока пользования займом;

5) изменение способа исполнения обязательства (без соразмерного увеличения размера платежа применительно к обязательствам с периодическими выплатами);

6) соглашение о том, что платежи, производимые должником, вначале направляются на оплату суммы основного долга, затем на погашение неуплаченных процентов;

В отношении кредитора - банка или микрокредитной организации в плане восстановления платежеспособности обязательно должно предусматриваться не менее трех вышеуказанных инструментов реструктуризации задолженности по выбору должника.

3. План может предусматривать следующие меры, направленные на восстановление платежеспособности должника:

1) продажа части имущества (активов);

2) сдача имущества в аренду;

3) взыскание дебиторской задолженности;

4) обмен жилья (автотранспорта) на жилье (автотранспорт) меньшей стоимости;

5) продажа жилья (автотранспорта) с последующей покупкой жилья (автотранспорта) меньшей стоимости;

6) трудоустройство должника;

7) иные меры, не противоречащие законодательству Республики Казахстан.

4. План должен предусматривать равные условия удовлетворения требований для кредиторов одной очереди.

Применение к требованиям кредитора условий реструктуризации долга, менее выгодных, чем для остальных кредиторов этой же очереди, возможно только с согласия этого кредитора.

Применение к требованиям кредитора условий реструктуризации долга, более выгодных, чем для остальных кредиторов, возможно только с согласия всех кредиторов, интересы которых затрагиваются установлением приоритета для отдельного кредитора.

Условия удовлетворения требований кредиторов, проголосовавших против плана восстановления платежеспособности должника, должны соответствовать порядку, установленному статьей 18 настоящего Закона, и не должны быть хуже, чем для других кредиторов этой же очереди.

5. План должен предусматривать мероприятия, достаточные для восстановления платежеспособности должника, а также график погашения кредиторской задолженности в порядке, предусмотренном статьей 18 настоящего Закона, график текущих расходов.

6. Взыскание на имущество должника, являющееся предметом обеспечения исполнения обязательства перед ним, не может быть обращено, если таким имуществом является единственное жилище должника, площадь которого не превышает нормативов, установленных жилищным законодательством Республики Казахстан, на каждого члена семьи, и выплата всех сумм по договору займа превысила пятьдесят процентов от первоначально выданной суммы займа на приобретение данного жилья на дату открытия процесса восстановления платежеспособности».

7. Статью 33 Закона дополнить пунктом 4 следующего содержания:

«4. В случае, если исполнение мероприятий, предусмотренных планом восстановления платежеспособности, стало невозможным по вине должника, кредитор вправе в судебном порядке требовать отмены новации с зачетом всего погашенного по плану на условиях, предшествующих плану восстановления неплатежеспособности должника».

8. Подпункты 3), 6), 7) пункта 1 и пункт 3 статьи 34 Закона изменить и изложить в следующей редакции:

«…

3) составления финансовым администратором заключения об отказе должника принимать участие в составлении плана;

…

6) подачи должником или кредитором (кредиторами) ходатайства в территориальное подразделение уполномоченного органа о прекращении внесудебной процедуры восстановления платежеспособности и применении судебной процедуры реализации имущества должника по причине неисполнения должником плана восстановления платежеспособности свыше одного месяца;

7) подачи кредитором (кредиторами) заявления в суд о применении судебной процедуры реализации имущества должника по причине неисполнения должником плана восстановления платежеспособности свыше одного месяца;

….

3. Решения территориального органа о прекращении внесудебной процедуры восстановления платежеспособности, вынесенные по основаниям, предусмотренным подпунктами 1)-4), 9) могут быть обжалованы должником в суд в течение 10 рабочих дней со дня получения решения, но не позже 3 трех месяцев со дня принятия такого решения…

».

9. Пункты 4) и 5) статьи 48 Закона, в целях исключения широкого понимания и как следствие злоупотреблений со стороны кредиторов, уточнить и изложить в следующей редакции:

«4) должник в течение трех лет до открытия процесса восстановления платежеспособности уменьшил активы в ущерб кредиторам путем совершения сделок на условиях безвозмездной передачи имущества или условиях существенно в худшую для должника сторону, при которых в сравнимых обстоятельствах совершаются аналогичные сделки;

5) должник оказал предпочтение одному кредитору перед другими или совершил иные действия в ущерб кредиторам, в противоречие статье 18 Закона, в ходе процесса восстановления платежеспособности».

Источник: Досье на проект Закона РК «О восстановлении платежеспособности граждан Республики Казахстан»