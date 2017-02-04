Законность и справедливость

при осуществлении правосудия

Глава государства на VII Съезде судей (21 ноября 2016 г.) подчеркнул, что «суд должен быть законным и справедливым». Это требование к суду, к принимаемым им приговорам и решениям, особо подчеркнутое Президентом, содержится в статье 10 Всеобщей декларации прав человека, в статье 14 Международного пакта о гражданских и политических правах (16 декабря 1966 года). В этих международно-правовых актах, ратифицированных нашим государством, отмечено, что каждый имеет право на то, чтобы его дело было рассмотрено с соблюдением всех требований справедливости независимым и беспристрастным судом. Следовательно, применение стандартов справедливого судебного разбирательства будет означать выполнение государством международных обязательств в области прав человека при осуществлении правосудия. И это требует постоянного совершенствования национального законодательства в сфере судебной власти и улучшения работы всех звеньев судебной системы в деле ее основного предназначения - отправления правосудия.

Справедливость - это очень объемная философско-этическая категория, и существует сложность в определении ее нормативно - оценочного характера. В юриспруденции одним из значений этого термина является соответствие деяния наказанию, в жизни социума -баланс интересов и прав человека, принятие его индивидуальных качеств и поведения, некий компромисс интересов отдельных людей, социальных групп и их ценностей в правовом поле. Поэтому право и справедливость неразрывны, и дополняют друг друга. При этом принцип справедливости в полной мере может быть реализован при высоком уровне правосознания и правовой культуры, эффективного функционирования институтов демократии.

В нашей стране принцип справедливости как общий принцип права находит свое воплощение (и конкретизацию) в различных отраслях права - в уголовном, административном, гражданском, на нем строится действующее законодательство.

Так, например, положениями Уголовного кодекса предусматривается механизм восстановления справедливости посредством наказания. В частности, нормативно установлено, что наказание применяется в целях восстановления социальной справедливости (статья 39 УК), и оно должно быть справедливым (статья 52 УК).

Уголовный процесс буквально пронизан принципом справедливости. В соответствии со статьей 8 Уголовно-процессуального кодекса «справедливое судебное разбирательство является одной из задач уголовного процесса», а согласно части 2 статьи 57 данного Кодекса, председательствующий по делу судья «принимает все меры к обеспечению справедливого рассмотрения уголовного дела». Кроме того, необходимость соблюдения справедливости предусматривается положениями Кодекса при рассмотрении дела во всех 3-х судебных инстанциях - первой, апелляционной и кассационной. Само слово «справедливость» упоминается в УПК 12 раз.

Также частью 2 статьи 55 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях установлено, что административное взыскание должно быть «справедливым, соответствующим характеру правонарушения, обстоятельствам его совершения, личности правонарушителя».

Если же административное взыскание является несправедливым вследствие его чрезмерной строгости, не соответствующим характеру совершенного правонарушения, личности виновного или имущественному положению юридического лица, то судья, вышестоящий орган (должностное лицо) смягчают взыскание, руководствуясь общими правилами наложения административного взыскания (ч.1 ст.844 КоАП).

Необходимо отметить, что в настоящее время среди юридической общественности активно дискутируется вопрос о том, что большинство санкций статей КоАП являются абсолютными и безальтернативными, что нарушает принципы индивидуализации и справедливости юридической ответственности.

Если обратить внимание на гражданское законодательство, то понятие «справедливость» зафиксировано только в контексте двух статей ГК Республики Казахстан: части 2 статьи 5 (при применении аналогии права следует исходить из общих начал и смысла гражданского законодательства и требований добросовестности, разумности и справедливости) и части 4 статьи 8 (граждане и юридические лица должны действовать при осуществлении принадлежащих им прав добросовестно, разумно и справедливо, соблюдая содержащиеся в законодательстве требования, нравственные принципы общества, а предприниматели также правила деловой этики).

Важно то, что в гражданском праве справедливость, наряду добросовестностью и разумностью, также является одним из его принципов. Гражданское законодательство говорит о равенстве участников регулируемых гражданских отношений, свободы договора, недопустимости произвольного вмешательства в кого-либо частные дела, необходимости беспрепятственного осуществления гражданских прав, обеспечении восстановления нарушенных прав и т.д. Так или иначе, данные принципы являются одним из проявлений справедливости в гражданском праве. Если хотя бы одно из прав, перечисленных в статье 2 Гражданского кодекса, нарушено, можно говорить и о нарушении принципа справедливости.

Кроме того, принцип справедливости в гражданском праве реализуется благодаря взаимосвязанному, сбалансированному функционированию гражданско-правовых материальных норм. Именно комплексный механизм гражданско-правовой защиты обеспечивает реализацию принципа справедливости. Нормы, установленные ГК, формируют правовое поле разносторонней, многообразной жизни граждан, поддерживают общество в равновесии и, безусловно, являются гарантом справедливости.

В случае, если решение определенного вопроса не предусмотрено законодательством, то есть не имеется конкретного нормативного установления, и не может быть проведена аналогия, то права и обязанности сторон, которые находятся в гражданских правоотношениях, будут регулироваться на основе требований разумности, а также добросовестности и справедливости.

Общий принцип «добросовестности, разумности и справедливости» выполняет функцию восполнения пробелов в законодательстве. Помимо этого он помогает определить пределы осуществления гражданских прав теми, кто ими обладает, то есть субъектами гражданских правоотношений, в том случае, если отсутствует прямая регламентация данных отношений.

Актуальным является вопрос применения справедливости при рассмотрении гражданских дел в судах.

Пунктом 5 статьи 6 Гражданского процессуального кодекса РК предусматривается, что если законом или соглашением сторон спора предусматривается разрешение соответствующих вопросов судом, суд обязан разрешать эти вопросы исходя из критериев справедливости и разумности.

То есть, в гражданском судопроизводстве «принцип» справедливости передан словом «критерий». Обращает на себя внимание, что, в отличие от уголовного судопроизводства в гражданском процессуальном законодательстве не встречается такой термин, как «справедливое судебное разбирательство», однако все содержание ГПК, безусловно, направлено на обеспечение этого принципа.

Обеспечение справедливого судебного разбирательства подразумевает мотивированность, аргументированность судебного акта, в котором судом излагаются решения поставленных правовых вопросов посредством применения к спорным правоотношениям норм материального права и обоснованием их применения с учетом принципов и норм процессуального права, определяющих порядок судопроизводства, на основании установленных судом фактических обстоятельств.

Судебный акт как результат справедливого судебного разбирательства должен содержать его обоснование и решать все заявленные требования по спору. Цель правосудия будет достигнута, если судебные акты будут справедливы, убедительно и понятно изложены, приведены ясные и понятные суждения судебного органа по правовому спору. Немотивированные судебные акты не позволяют утверждать, что судебное разбирательство по делу было справедливым, а правовой спор решен в рамках закона. При этом принятое решение суда как акт применения права должно согласовываться с ценностями общественного мнения.

Очень важно, что принцип справедливости отмечен в Конституционном законе Республики Казахстан «О судебной системе и статусе судей», в пункте 2 статьи 1 которого четко определено, что «никто не может быть лишен права на рассмотрение его дела с соблюдением всех требований закона и справедливости компетентным, независимым и беспристрастным судом».

Справедливость при разрешении гражданских дел применима в тех случаях, когда суду предоставлено правомочие применять усмотрение. В частности, невозможность нормативного закрепления точных границ субъективных прав и обязанностей участников гражданских правоотношений делают необходимым использование механизма «плавающей» границы меры дозволенного или должного поведения. Эта граница в каждом конкретном случае с учетом конкретных обстоятельств устанавливается судом.

Кроме того, в случаях, когда защиты прав граждан не всегда удается достичь на уровне применения конкретных норм законов, справедливость также применяется в качестве предела судейского усмотрения.

Однако, при этом, соблюдение принципа справедливости предусматривает разрешение гражданско-правового спора без нарушения принципа законности. То есть перед судьей стоит задача рассмотреть гражданское дело законно и справедливо. Сложность вызывают ситуации, когда применение правовой нормы может повлечь за собой принятие такого решения по делу, которое будет в определенной мере противоречить взглядам общества на справедливость. Например, в судебной практике встречаются случаи, когда в рамках закона единственным решением является выселение ответчика из занимаемого ими помещения. С учетом личности ответчика, его семейного положения, и других индивидуальных особенностей, такое решение суда может быть и несправедливым. Поэтому, возможно, судье следует разрешить возникшую ситуацию и конфликт между нормами права и морали путем принятия дополнительных мер организационного характера с целью ликвидации социального конфликта (например, возможность обращения в местный исполнительный орган об ускорении предоставления жилья и т.п.).

И здесь уместно было бы вспомнить афоризм известного французского философа Ж.Руссо о том, что «Первая награда справедливости — это сознание, что справедливо поступили».

Наряду с принципом справедливости принцип законности — важнейший принцип права, что является одним из основных критериев определения качества и эффективности судопроизводства, в частности гражданского.

Согласно статье 77 Конституции Республики Казахстан, судьи при осуществлении правосудия подчиняются только Конституции и закону. При применении закона судья должен руководствоваться принципами правосудия, перечисленными в пункте 3 статьи 77 Конституции.

Следует заметить, что законность и справедливость в практике осуществления правосудия не всегда являются тождественными, но, в свою очередь, должны быть взаимосвязанными и должны дополнять друг друга.

Долгая история человечества показывает, что при наличии справедливых законов возможна несправедливая их реализация.

Возможно, в рамках предстоящих реформ и вносимых Верховным судом предложений по вопросам судоустройства и судопроизводства, следует рассмотреть вопрос о закреплении в гражданском процессуальном законодательстве понятий «справедливость», «справедливое судебное разбирательство» как принципов гражданского судопроизводства.

Все нормативные постановления Верховного Суда основаны на строгом соблюдении принципов и норм как национального, так и международного права, в том числе и принципов справедливости и законности. Так, пункт 1 Нормативного постановления Верховного Суда Республики Казахстан от 20 марта 2003 года №2 «О применении судами некоторых норм гражданского процессуального законодательства» предусматривает, что судебный акт (решение, определение, постановление, судебный приказ) должен отвечать принципу законности и критериям справедливости и разумности.

Тем не менее представляется, что в целях установления единообразной судебной практики назрела необходимость в разъяснении порядка применения критерия «справедливость» в специальном нормативном постановлении Верховного Суда.

Широкое использование Верховным Судом понятия «справедливость» при вынесении судебных постановлений будет являться позитивным примером для судов нижестоящих инстанций, которые будут ориентироваться на практику высшейсудебной инстанции.

При этом совершенствование применения стандартов справедливого судебного разбирательства будет свидетельствовать о неуклонном выполнении государством международных обязательств в области защиты прав человека при осуществлении правосудия, о реальной независимости судьи, которая, как отметил Глава государства на VII Съезде судей, «базируется на строгом соблюдении закона и уверенности в правильности и справедливости принятого им решения».

М.К.Жаркынбеков,

судья

Актюбинского

областного суда