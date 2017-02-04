Приватизацию в РК завершат до 2018 года

На заседании Правительства РК Премьер-Министр РК Бакытжан Сагинтаев поручил Министерству финансов каждый месяц проводить мониторинг плана приватизации предприятий , передает корреспондент, , передает корреспондент, Zakon.kz





«Второе, по приватизации. Мы не раз обсуждали этот вопрос. Президент обратил на него особое внимание. Правительству поручаю ускорить и завершить приватизацию предприятий. Поручено Правительству завершить это до конца 2018 года. Министерству национальной экономики необходимо до 1 марта текущего года внести проект решения Правительства по утверждению конкретного перечня проектов, подлежащих приватизации до 2018 года. Соответствующую работу в принципе мы уже начали», - сказал он.





По его словам, большинство объектов должно быть реализовано в этом году.





«Минфину надо мониторить месячно график реализации. Любое опоздание от графика будет наказываться. То есть бюрократию надо будет снять», - заявил глава Кабмина.





«Кроме того, Главой государства поручено подготовить исчерпывающий перечень объектов, которые останутся в государственной собственности. Тимур Муратович, эта работа также за вами. Объекты, которые не войдут в указанный перечень должны быть ликвидированы. До 1 марта эта работа должна быть завершена», - добавил Б. Сагинтаев.





Ксения Давыдова, Астана.



