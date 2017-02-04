Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

В РК упростят процедуру согласования по проектам ГЧП

4 февраля 2017, 12:56

В некоторых регионах страны наблюдаются низкие темпы применения механизмов государственно-частного партнерства.


На заседании Правительства РК Премьер-Министр РК Бакытжан Сагинтаев распорядился упростить процедуры согласования по проектам ГЧП, передает корреспондент Zakon.kz.

«По ГЧП. Мы также неоднократно обсуждали этот вопрос. Со стороны Главы государства прозвучала справедливая критика насчет низких темпов применения механизмов ГЧП, особенно в регионах. Поручаю Министерству национальной экономике в месячный срок произвести работу по дальнейшему упрощению процедур», - сказал он.

Также глава Кабмина поручил до конца первого квартала текущего года расширить перечень типовых проектов в различных отраслях и оказывать полную методологическую поддержку регионам в этом вопросе.

«Одновременно с этим Министерству национальной экономике совместно с отраслевым министерствами при рассмотрении бюджетных заявок от акиматов необходимо отклонять те проекты, которые можно реализовать в рамках ГЧП. Скоро предстоит уточнения республиканского бюджета. Бахыт Турлыханович (Султанов, министр финансов РК), уже на этой стадии необходимо руководствоваться этими принципами и отклонять даже ранее согласованные проекты», - подчеркнул Премьер.

Ксения Давыдова, Астана.

Фото: РИА Новости/ Сергей Мамонтов.

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...