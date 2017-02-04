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Новости за сегодня

Назначен руководитель Управления экономики и бюджетного планирования Алматинской области

 

Распоряжением акима Алматинской области Кожабаев Аскар Рамазанович назначен руководителем управления экономики и бюджетного планирования Алматинской области.

Кожабаев Аскар Рамазанович

Родился в 1968 году. Окончил Алматинский институт народного хозяйства, по специальности - экономист.

Трудовой путь начал бухгалтером Коксуского комбината общественного питания. В разные годы работал главным бухгалтером финансового отдела Коксуского района, заместителем начальника расчетно-кассового центра, исполняющим обязанности заместителя начальника Талдыкорганского областного операционного отдела Национального банка, начальником Талдыкорганского областного управления, Талдыкорганского городского отдела бюджетного банка, заместителем начальника Талдыкорганского городского отдела казначейства, начальником финансового отдела Коксуского района, заместителем начальника управления финансов Алматинской области, начальником управления экономики и бюджетного планирования Алматинской области.

С сентября 2005 года - заместитель руководителя управления экономики и бюджетного планирования Алматинской области.

4 февраля 2017, 12:54
Источник, интернет-ресурс: Алматинского областного акимата

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