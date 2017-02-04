Назначен руководитель Управления экономики и бюджетного планирования Алматинской области

С сентября 2005 года - заместитель руководителя управления экономики и бюджетного планирования Алматинской области.

Родился в 1968 году. Окончил Алматинский институт народного хозяйства, по специальности - экономист.

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.