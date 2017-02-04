 
Частично облачно: снег
-19°

Астана

Частично облачно: снег

Вероятность осадков: 84%

Влажность: 68%

Давление: 728 мм рт. ст.

Ветер: юго-западный, 11.0

Завтра

Завтра
Подробный прогноз

Выбрать другой город

325.00

4 февраля 

Курс НБРК

322.92

-

АЛМАТЫ

Покупка

324.20

Продажа

325.00

АСТАНА

Покупка

323.20

Продажа

324.00

Подробнее
349.50

4 февраля 

Курс НБРК

346.91

-

АЛМАТЫ

Покупка

348.00

Продажа

349.50

АСТАНА

Покупка

348.50

Продажа

350.00

Подробнее
Новости за сегодня

Назначен директор Республиканского государственного казенного предприятия «Национальный центр тестирования»

 

Назначен директор Республиканского государственного казенного предприятия «Национальный центр тестирования» Министерства образования и науки Республики Казахстан Әлімқұлов Рамазан Сихымұлы

Родился 17 августа 1976 года. Образование высшее. В 1996 году окончил Международный Казахско - Турецкий университет им. А. Яссави по специальности юриспруденция. Магистратуру и аспирантуру

Российского университета дружбы народов (2001 г., специальность - международное право). С 2012 по 2013 годы обучался в Великобритании по специальности Государственное управление в University of Nottingham (Международная Президентская стипендия «Болашак).

Трудовую деятельность начал в 2001 году прокурором управления Генеральной прокуратуры Республики Казахстан.

2003 - 2005 гг. - Главный эксперт Конституционного Совета Республики Казахстан;

2005 - 2007 гг. - Старший эксперт Администрации Президента Республики Казахстан;

2007 - 2010 гг. - директор Юридического департамента Министерства образования и науки Республики Казахстан;

2010 - 2013 гг. - заместитель председателя Комитета по контролю в сфере образования и науки Министерства образования и науки Республики Казахстан;

2013 - 2016 гг. - Президент АО «Финансовый центр» Министерства образования и науки Республики Казахстан;

С 28 декбря 2016 года - Директор республиканского государственного казенного предприятия «Национальный центр тестирования» Министерства образования и науки Республики Казахстан.

Награжден государственной наградой - Медалью «Ерең еңбегі үшін» (2009 г.), а также рядом юбилейных медалей. Имеет благодарности Руководителя Администрации Президента РК (2005 г.) и Председателя Конституционного Совета Республики Казахстан (2003 г.)

Доктор юридических наук по специальности «Международное право». Свободно владеет казахским, русским и английским языками.

4 февраля 2017, 12:51
Источник, интернет-ресурс: Министерства образования и науки РК

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Акции
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код