Назначен директор Республиканского государственного казенного предприятия «Национальный центр тестирования»

Назначен директор Республиканского государственного казенного предприятия «Национальный центр тестирования» Министерства образования и науки Республики Казахстан Әлімқұлов Рамазан Сихымұлы

Родился 17 августа 1976 года. Образование высшее. В 1996 году окончил Международный Казахско - Турецкий университет им. А. Яссави по специальности юриспруденция. Магистратуру и аспирантуру

Российского университета дружбы народов (2001 г., специальность - международное право). С 2012 по 2013 годы обучался в Великобритании по специальности Государственное управление в University of Nottingham (Международная Президентская стипендия «Болашак).

Трудовую деятельность начал в 2001 году прокурором управления Генеральной прокуратуры Республики Казахстан.

2003 - 2005 гг. - Главный эксперт Конституционного Совета Республики Казахстан;

2005 - 2007 гг. - Старший эксперт Администрации Президента Республики Казахстан;

2007 - 2010 гг. - директор Юридического департамента Министерства образования и науки Республики Казахстан;

2010 - 2013 гг. - заместитель председателя Комитета по контролю в сфере образования и науки Министерства образования и науки Республики Казахстан;

2013 - 2016 гг. - Президент АО «Финансовый центр» Министерства образования и науки Республики Казахстан;

С 28 декбря 2016 года - Директор республиканского государственного казенного предприятия «Национальный центр тестирования» Министерства образования и науки Республики Казахстан.

Награжден государственной наградой - Медалью «Ерең еңбегі үшін» (2009 г.), а также рядом юбилейных медалей. Имеет благодарности Руководителя Администрации Президента РК (2005 г.) и Председателя Конституционного Совета Республики Казахстан (2003 г.)

Доктор юридических наук по специальности «Международное право». Свободно владеет казахским, русским и английским языками.