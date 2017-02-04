«Серебряный волонтер» из России: Так, как в Алматы нас нигде не кормили

Ранее он помогал в проведении Универсиады в Казани, Олимпиады в Сочи, Паралимпиады, Всемирной олимпиады роботов, этапа «Формулы-1» в Сочи, сообщает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт Универсиады-2017.



- В прошлом году я заполнил заявку на официальном сайте Универсиады-2017, - рассказывает Александр Базаров. - Со мной связались организаторы, и мы провели собеседования по телефону, затем по Skype. В итоге меня приняли в ряды волонтеров 28-х Всемирных зимних студенческих игр.



Я очень переживал, что не знаю казахского языка, но по прибытию очень удивился тому, что все свободно разговаривают не только на государственном, но и на русском языке. Казахский народ не только гостеприимный, но и вежливый, улыбчивый.

Хочу отметить демократичность вашей Универсиады: если в Сочи или Казани нужно было проходить через три кордона безопасности, и при этом никто близко не подпускал к известным людям, то здесь все проще. Я вот познакомился с мэром Атлетической деревни, олимпийским чемпионом Сериком Сапиевым. Мы поговорили, он дал мне свой автограф, теперь при встрече с ним здороваемся.

Всего я был волонтером на четырех Олимпиадах. Универсиада в Алматы стала для меня второй. Также я являюсь двукратным олимпийским факелоносцем. Не вспомню названий всех соревнований, в которых принимал участие. Я волонтер с большим стажем работы на крупных международных состязаниях, поэтому называю себя «серебряным волонтером» или можно просто: «олимпийский дедушка». Потому что я дедушка и был на нескольких Олимпиадах.

Я всю жизнь работал учителем физкультуры, тренером, затем директором спортивной школы и общеобразовательной школы. За суетой не заметил, как подкралась старость. Я хочу быть частью спортивных соревнований, быть полезным. Поэтому я волонтер.



В Алматы работать меня поставили в религиозный центр. Там шесть конфессий, со всеми находим общий язык. Мое мнение, что люди все одинаковые, а то что творится в верхах – не наше дело, наше дело – спорт.

Мне понравилась экипировка, которую нам выдали в Алматы. Считаю, что дизайн самый удачный. Особенно хочу выделить малахай, я в восторге от него. Также я в восторге от вашей еды. Так, как в Алматы нас нигде не кормили



Домой привезу с Алматы казы и коньяк, который мне так расхвалили, и, конечно же, сувенирную продукцию с Универсиады.



