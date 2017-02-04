Существующие механизмы госзакупок в квазигоссекторе пересмотрят

Механизм государственных закупок в квазигосударственном секторе требует кардинального пересмотра, заявил Премьер-Министр РК Бакытжан Сагинтаев , передает корреспондент , передает корреспондент Zakon.kz





«Отдельно следует отметить закупки квазигосударственного сектора. В этом вопросе нет единой политики. Закупки «Самрук-Казына» регулируются отдельным законом, у других - внутренними правилами. Но данный механизм требует кардинального пересмотра. В недельный срок должны быть выработаны общие подходы по единым правилам закупок для этих компаний с учетом прозрачности и доступности», - сказал он на заседании Правительства.





«Я почему говорю, что там необходимо очень быстро это делать, потому что скоро закупки начнутся. Пока мы раскачаемся, пока мы рассмотрим все бумаги, правила, процесс пройдет и мы останемся на следующий год. Поэтому эту работу надо очень оперативно проводить», - добавил глава Кабмина.





При этом Б. Сагинтаев отметил, что на основе данных подходов Министерству финансов РК до конца первого квартала текущего года необходимо разработать соответствующие законопроекты.





«Эти закупки должны быть переведены в электронный формат. На единой электронной площадке, которую необходимо использовать для максимального доступа к неотечественным производителям. Также поручаю МИР РК и Минфину совместно с НПП «Атамекен» и нацхолдингами создать единую IT-платформу по закупкам и производителям, объединив в соответствующую базу данных, включая квазисектор и недропользователей», - указал Премьер.





Также он коснулся вопросов развития местного содержания.





«Главой государства ставится системная задача обеспечить импортозамещение и развитие отечественного производства. Как показывают статданные, доля местного содержания по сравнению с 2015 годом снизилась почти на 8%. Это говорит об ослаблении работы в данном направлении, хотя имеются огромные резервы. Внедрение механизмов централизованных закупок по автомобилям позволило увеличить потенциал наших производителей. Они начали модернизировать свое производство, выпускать новую продукцию, объединяться для создания полного цикла производства. Мы уже договорились провести эту работу по мебельной и легкой промышленности. Надо расширять перечень отраслей, в которых будем внедрять аналогичный подход», - считает он.





«Поручаю Министерству по инвестициям и развитию РК совместно с НПП «Атамекен» в недельный срок внести конкретные предложения по данному вопросу. Министерству финансов совместно с заинтересованными госорганами необходимо жестко контролировать конкурсную документацию на предмет использования отечественной продукции при проведении всех государственных закупок. Если данное требование нарушается, то принимать самые решительные меры», - заявил Б. Сагинтаев.





Ксения Давыдова, Астана.



