Нацбанк поддерживает слияние «Цеснабанка» и «Банка ЦентрКредит»

Национальный Банк РК получил официальное уведомление от АО «Цеснабанк» о выборе KOOKMIN BANK консорциума в лице АО «Цеснабанк», АО «Финансовый холдинг «Цесна» и Байсеитова Бахытбека Рымбековича в качестве предпочтительных покупателей их доли акций в количестве 41,93% от общего количества размещенных акций АО «Банк ЦентрКредит», сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Нацбанка.

«Национальный Банк, в целом, поддерживает инициативы по консолидации банковского сектора, которые будут способствовать увеличению капитализации банков и улучшению действующих бизнес-процессов по обслуживанию клиентов», - указывается в сообщении.

Отмечается, что Национальный Банк готов оказывать необходимую поддержку банкам по скорейшему завершению интеграционных процессов направленных на повышение эффективности банковского бизнеса.

«В соответствии с требованиями законодательства реализация данной сделки будет возможна только при условии соблюдения прав и законных интересов депозиторов, кредиторов, иных клиентов и контрагентов банков по договорам, включая международные обязательства», - говорится в информации.