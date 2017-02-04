Глава Пентагона назвал Иран крупнейшим спонсором терроризма

Глава военного ведомства США Джеймс Мэттис назвал Иран «крупнейшим спонсором терроризма в мире». В то же время руководитель Пентагона подчеркнул, что США не намерены в связи с этим увеличивать численность военного контингента на Ближнем Востоке, сообщает сообщает РБК со ссылкой на агентство Reuters.





Мэттис отметил, что Вашингтон имеет возможность усилить свои подразделения, размещенные в регионе, однако не видит в этом срочной необходимости. «Этого не случится в ближайшем будущем», — подчеркнул он.





При этом глава Пентагона отметил, что США не намерены оставлять без внимания агрессивные действия Тегерана. «Игнорировать это было бы неразумно», — заявил он. Мэттис подчеркнул, что в связи с линией поведения, выбранной Ираном, он считает целесообразным решение Дональда Трампа объявить официальное предупреждение иранским властям.





В понедельник, 30 января, стало известно, что Иран провел первые с момента избрания Дональда Трампа ракетные испытания. Запущенная баллистическая ракета пролетела около 965 км, после чего взорвалась. Информацию о проведении ракетных испытаний подтвердил министр обороны Ирана Хосейн Дехган. Испытания стали причиной экстренного созыва совещания Совбеза ООН.





В ответ на ракетные испытания США расширили санкции против Ирана. В новый санкционный список вошли 13 физических лиц и 12 организаций. Большая часть из них связана с разработкой и получением технологий для развития иранской ракетной программы. Также ограничения коснулись тех юрлиц и физлиц, которые поддерживают радикальное проиранское движение «Хезболла».





В ответ на в ответ на новые санкции иранские власти пообещали ввести ограничения в отношении отдельных американских физических лиц и компаний, которые помогают «региональным террористическим группировкам».



