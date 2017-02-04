Приватизацию в РК завершат до 2018 года

На заседании Правительства РК Премьер-Министр РК Бакытжан Сагинтаев поручил Министерству финансов каждый месяц проводить мониторинг плана приватизации предприятий, передает корреспондент, Zakon.kz.

«Второе, по приватизации. Мы не раз обсуждали этот вопрос. Президент обратил на него особое внимание. Правительству поручаю ускорить и завершить приватизацию предприятий. Поручено Правительству завершить это до конца 2018 года. Министерству национальной экономики необходимо до 1 марта текущего года внести проект решения Правительства по утверждению конкретного перечня проектов, подлежащих приватизации до 2018 года. Соответствующую работу в принципе мы уже начали», - сказал он.

По его словам, большинство объектов должно быть реализовано в этом году.

«Минфину надо мониторить месячно график реализации. Любое опоздание от графика будет наказываться. То есть бюрократию надо будет снять», - заявил глава Кабмина.

«Кроме того, Главой государства поручено подготовить исчерпывающий перечень объектов, которые останутся в государственной собственности. Тимур Муратович, эта работа также за вами. Объекты, которые не войдут в указанный перечень должны быть ликвидированы. До 1 марта эта работа должна быть завершена», - добавил Б. Сагинтаев.

Ксения Давыдова