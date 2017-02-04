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Рекордное количество снега выпало в Алматы

4 февраля 2017, 13:28

По состоянию на 9 утра на снежные свалки вывезено 4490 кубометров снега.


Алматы накрыло рекордным количеством снега, сообщает Казинформ со ссылкой на пресс-службу городского акимата.

В период снегопада, который продолжался с 21:30 3 февраля по 7:30 4 февраля, высота снежного покрова в Алматы составила 20-25 сантиметров, что является рекордным в 2017 году, в горной местности 30-35 сантиметров.

Коммунальными службами с начала снегопада производится посыпка дорожного полотна противогололедными материалами. По состоянию на 9 утра на снежные свалки вывезено 4490 кубометров снега. В ночной период использовано 3800 тонн противогололедных материалов.

Данияр Дауталиев.

Фото: today.kz.

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