Рекордное количество снега выпало в Алматы
4 февраля 2017, 13:28
По состоянию на 9 утра на снежные свалки вывезено 4490 кубометров снега.
Алматы накрыло рекордным количеством снега, сообщает Казинформ со ссылкой на пресс-службу городского акимата.
В период снегопада, который продолжался с 21:30 3 февраля по 7:30 4 февраля, высота снежного покрова в Алматы составила 20-25 сантиметров, что является рекордным в 2017 году, в горной местности 30-35 сантиметров.
Коммунальными службами с начала снегопада производится посыпка дорожного полотна противогололедными материалами. По состоянию на 9 утра на снежные свалки вывезено 4490 кубометров снега. В ночной период использовано 3800 тонн противогололедных материалов.
Данияр Дауталиев.
Фото: today.kz.
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