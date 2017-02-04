Казахстанские лыжники завоевали «золото» Универсиады-2017 в Алматы
4 февраля 2017, 13:31
Лучший результат показала казахстанская команда в составе Анны Шевченко и Олжаса Климина.
Казахстанские лыжники Анна Шевченко и Олжас Климин стали победителями в смешанном командном спринте на Универсиаде в Алматы, сообщает Zakon.kz.
Казахстанцы показали результат 18 минут и 23 секунды и принесла в копилку сборной девятую золотую награду. Второе место занял команда Франции, которые финишировали с отставанием на 5,19 секунд. Бронзовую медаль завоевали Российские лыжники Владимир Фролов и Мария Давыденкова выиграли (18:29.50).
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Фото: almaty2017.com.
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