Казахстанские лыжники завоевали «золото» Универсиады-2017 в Алматы

Лучший результат показала казахстанская команда в составе Анны Шевченко и Олжаса Климина.

Казахстанские лыжники Анна Шевченко и Олжас Климин стали победителями в смешанном командном спринте на Универсиаде в Алматы, сообщает Zakon.kz.



Казахстанцы показали результат 18 минут и 23 секунды и принесла в копилку сборной девятую золотую награду. Второе место занял команда Франции, которые финишировали с отставанием на 5,19 секунд. Бронзовую медаль завоевали Российские лыжники Владимир Фролов и Мария Давыденкова выиграли (18:29.50).





Все новости по теме читайте здесь



