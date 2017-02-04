Казахстанские лыжники завоевали «золото» Универсиады-2017 в Алматы

4 февраля 2017, 13:31

Лучший результат показала казахстанская команда в составе Анны Шевченко и Олжаса Климина.


Казахстанские лыжники Анна Шевченко и Олжас Климин стали победителями в смешанном командном спринте на Универсиаде в Алматы, сообщает Zakon.kz.

Казахстанцы показали результат 18 минут и 23 секунды и принесла в копилку сборной девятую золотую награду. Второе место занял команда Франции, которые финишировали с отставанием на 5,19 секунд. Бронзовую медаль завоевали Российские лыжники Владимир Фролов и Мария Давыденкова выиграли (18:29.50).

Все новости по теме читайте здесь.

Фото: almaty2017.com.

Акции
Комментарии Правила комментирования
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код