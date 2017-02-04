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Новости за сегодня

Президент расстроен увеличением числа коррупционеров среди «болашаковцев»

 

Финансовые нарушения государственных служащих в прошлом году составили 160 млрд. тенге, 47 должностных лиц привлечены к административной ответственности, 223 к дисциплинарной. Такой статистикой правонарушений среди чиновников поделился сегодня глава государстве Нурсултан Назарбаев на расширенном заседании, передает корреспондент Zakon.kz.

«Все реформы у нас обеспечены финансированием. Выделяются триллионы тенге. Вместе с тем только по выявленным Счетным комитетом финансовым нарушениям в прошлом году составивших 160 млрд. тенге, 47 должностных лиц привлечены к административной ответственности, 223 - дисциплинарным. Правоохранительным органам передана куча материалов, - сказал президент Казахстана.

Он обратился к Кайрату Кожамжарову: «По линии коррупции сколько за прошлый год привлечено к ответственности?».

«2900 человек должностных лиц» - ответил председатель Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции.

«По статье коррупция? - поинтересовался Назарбаев. - Сейчас поступление на госслужбу и проведение тестирования, поступая на госслужбу человек имеет намерение служить народу. Мы их воспитываем, даем им опыт, обучаем по «Болашаку», а потом они попадают в тюрьму. Какое огорчение!»

Глава государства отметил, что переживает за молодых людей больше, чем их родители.

«Мне кажется, это предательство просто государственных интересов и доверия, которое им оказывается людьми. 2900 человек, сидящих под следствием, и даже это их не останавливает».

 

Татьяна Ковалева

 

4 февраля 2017, 13:32
Источник, интернет-ресурс: Сетевое издание «Zakon.kz»

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