По итогам 9 месяцев 2016 года выпуск товаров и услуг в МСБ, а также действующих субъектов МСБ сократился на 7 %

По итогам 9 месяцев 2016 года выпуск товаров и услуг в МСБ, а также действующих субъектов МСБ сократился на 7 %. Численность занятых людей на предприятиях уменьшилась на 3%. Об этом сегодня сообщил Нурсултан Назарбаев в ходе расширенного заседания в Астане, и добавил - «гора родила мышь», передает корреспондент Zakon.kz.

«Как они (бизнес - от авт.) будут расти, если все время увеличивается регуляторная нагрузка на бизнес? За последние 10 лет количество ежегодно принимаемых нормативно правовых актов возросло более чем в 4 раза. Кто их создает?» - задал вопрос глава государства, но не дождавшись ответа продолжил.

По его словам, за 2016 год принято 6 тысяч различных актов, которые регламентирует бизнес и население. В целом по республике контрольно-надзорные функции осуществляет 61 ведомство - 45 центральных, 16 на местах. В пример президент привел стоматологические клиники.

«Недавно разговаривали с Бакытжаном Абдировичем, если подумать по лечению зубов есть частные клиники, к ним обращаются, а почему по другим заболеваниям не работают? Травматология, гинекология? Невозможно открыть частную клинику. Почему, это же в наших руках? Кто это делает? Где сидит пятая колонна внутри правительства?» - снова спросил он.

«Мы говорим одно, принимаем решение, делается по-другому. По данным «Атамекен», предпринимателям предъявляется более 28 тысяч требований, Тимур Муратович. Ты же пришел, может ты разберешься? - обратился глава государства к министру национальной экономики. - Правительство рапортует, что отменены плановые проверки, внедрены новые системы управления рисками, госуслуги переводятся в электронный формат, однако фактического сокращения численности сотрудников и проверяющих органов не происходит. Мы же сократили, почему чиновники сидят там же, где мы сократили? Это просто удивительно, какое-то удивительное саморазмножение. Проверяющих сокращаем, количество чиновников остается, чудо!»

По этому вопросу президент поручил правительству совместно с НПП «Атамекен» и Генеральной прокуратурой провести масштабную ревизию количество контрольно-надзорных функций и доложить ему лично о результатах работы ровно через месяц.

Татьяна Ковалева