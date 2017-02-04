Господдержку в РК получат 72 экспортоориентированных предприятия

В то же время список данных предприятий планируется пересмотреть.

На заседании Правительства РК Премьер-Министр РК Бакытжан Сагинтаев также отметил, что в двухнедельный срок профильным ведомством должно быть выработано решение по созданию нацкомпании, занимающейся экспортом и импортом , передает корреспондент , передает корреспондент Zakon.kz





«В своем Послании народу Казахстана Глава государства обозначил основные приоритеты по реализации второй пятилетки - развитие конкурентоспособных экспортных производств в приоритетных отраслях с высокой производительностью.





Женис Махмудович (Касымбек, министр по инвестициям и развитию РК), совместно с отраслевыми министерствами, акимами разберитесь по каждому из 72 объектов, отмеченные Президентом, и выработайте соответствующий комплекс мер», - сказал он.





Также глава Кабмина дал поручение данному Министерству совместно с заинтересованными госорганами, акимами и НПП «Атамекен» выработать эффективные подходы по отбору новых проектов.





«Государственную поддержку должны получать только те проекты, которые имеют четкие планы для повышения конкурентоспособности и выхода на экспортные рынки. Кроме того в двухнедельный срок внесите решение по созданию нацкомпании по экспорту и импорту. Также с Министерством иностранных дел выработайте и утвердите в двухнедельный срок совместный план по продвижению экспорта нашей продукции на зарубежных рынках», - указал Премьер.





Как добавил Б. Сагинтаев, карту экспортоориентированных предприятий в то же время необходимо расширять.





«Вообще надо на следующей неделе расширить эту карту 72 предприятий. Поименно, в чем проблема, какая поддержка нужна. Может, кому-то вообще уже не нужна, и их легче закрыть, чем реанимировать, надо понять, почему так получилось», - заключил он.





Ксения Давыдова, Астана.



