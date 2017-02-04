Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Господдержку в РК получат 72 экспортоориентированных предприятия

4 февраля 2017, 13:53

В то же время список данных предприятий планируется пересмотреть.


На заседании Правительства РК Премьер-Министр РК Бакытжан Сагинтаев также отметил, что в двухнедельный срок профильным ведомством должно быть выработано решение по созданию нацкомпании, занимающейся экспортом и импортом, передает корреспондент Zakon.kz.

«В своем Послании народу Казахстана Глава государства обозначил основные приоритеты по реализации второй пятилетки - развитие конкурентоспособных экспортных производств в приоритетных отраслях с высокой производительностью.

Женис Махмудович (Касымбек, министр по инвестициям и развитию РК), совместно с отраслевыми министерствами, акимами разберитесь по каждому из 72 объектов, отмеченные Президентом, и выработайте соответствующий комплекс мер», - сказал он.

Также глава Кабмина дал поручение данному Министерству совместно с заинтересованными госорганами, акимами и НПП «Атамекен» выработать эффективные подходы по отбору новых проектов.

«Государственную поддержку должны получать только те проекты, которые имеют четкие планы для повышения конкурентоспособности и выхода на экспортные рынки. Кроме того в двухнедельный срок внесите решение по созданию нацкомпании по экспорту и импорту. Также с Министерством иностранных дел выработайте и утвердите в двухнедельный срок совместный план по продвижению экспорта нашей продукции на зарубежных рынках», - указал Премьер.

Как добавил Б. Сагинтаев, карту экспортоориентированных предприятий в то же время необходимо расширять.

«Вообще надо на следующей неделе расширить эту карту 72 предприятий. Поименно, в чем проблема, какая поддержка нужна. Может, кому-то вообще уже не нужна, и их легче закрыть, чем реанимировать, надо понять, почему так получилось», - заключил он.

Ксения Давыдова, Астана.

Фото: inform.kz.

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...