Сагинтаев призвал Правительство «без раскачки» начать работу по поручениям Президента РК

На заседании Правительства РК Премьер-Министр РК Бакытжан Сагинтаев особое внимание уделил ответственности госорганов за эффективность использования бюджетных денег , передает корреспондент , передает корреспондент Zakon.kz





«Об эффективности использования бюджетных средств. Президент призвал быть рачительными с бюджетными средствами. Здесь необходимо качественное и равномерное планирование и расходование бюджетных средств. Министерству финансов необходимо проявить жесткую позицию при утверждении планов финансирования госорганов и акиматов», - сказал он.





По его словам, по итогам первого полугодия при низком освоении будет ставиться вопрос о перераспределении бюджетных средств на другие цели.





«Мы не должны допускать неэффективного освоения ради освоения», - подчеркнул глава Кабмина.





«Кроме того, Главой государства поручено организовать Комиссию для рассмотрения преступного халатного отношения к госсредствам. Бахыт Турлыханович (Султанов, министр финансов РК) в недельный срок внесите предложения по Комиссии, включив в нее представителей Администрации Президента. Начинать проверку, как сказал Глава государства, надо с Министерств образования и здравоохранения», - напомнил Б. Сагинтаев.





«Уважаемые коллеги, нам предстоит серьезная работа по исполнению поручений Главы государства. Призываю всех без раскачки приступить к их конкретной реализации», - заключил Премьер.





Ксения Давыдова, Астана.



