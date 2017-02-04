Назначен руководитель управления энергетики и ЖКХ Атырауской области
Жумабай Карагаев назначен руководителем областного управления энергетики и ЖКХ. Ранее он занимал должность заместителя акима города Атырау.
Прежний руководитель управления Акылбек Байшаханов освобожден по собственному желанию.
Ж. Карагаев с 2010 года занимал различные должности в городском и областном акимате - руководил управлением сельского хозяйства, управлением государственных закупок, городским отделом ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог. Поэтому его нынешнее назначение не стало ни для кого неожиданностью.
Зульфия Искалиева
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.