Назначен руководитель управления энергетики и ЖКХ Атырауской области

Жумабай Карагаев назначен руководителем областного управления энергетики и ЖКХ. Ранее он занимал должность заместителя акима города Атырау.

Прежний руководитель управления Акылбек Байшаханов освобожден по собственному желанию.

Ж. Карагаев с 2010 года занимал различные должности в городском и областном акимате - руководил управлением сельского хозяйства, управлением государственных закупок, городским отделом ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог. Поэтому его нынешнее назначение не стало ни для кого неожиданностью.

Зульфия Искалиева