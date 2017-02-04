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Новости за сегодня

Назначен руководитель управления энергетики и ЖКХ Атырауской области

 

Жумабай Карагаев назначен руководителем областного управления энергетики и ЖКХ. Ранее он занимал должность заместителя акима города Атырау.

Прежний руководитель управления Акылбек Байшаханов освобожден по собственному желанию.

Ж. Карагаев с 2010 года занимал различные должности в городском и областном акимате - руководил управлением сельского хозяйства, управлением государственных закупок, городским отделом ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог. Поэтому его нынешнее назначение не стало ни для кого неожиданностью.

 

Зульфия Искалиева

4 февраля 2017, 14:09
Источник, интернет-ресурс: Сайт Атырауской еженедельной газеты «Ак Жайык»

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