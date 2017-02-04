Ураган оставил без электричества до 250 тысяч жителей на юго-западе Франции
4 февраля 2017, 14:41
Порывы ветра местами достигают 148 км/ч.
Около 250 тысяч потребителей на юго-западе Франции остались без электричества из-за урагана под названием "Лев". Об этом сообщает французская компания-оператор Enedis, передает РИА Новости.
Компания отмечает, что для устранения неполадок с электричеством направила удвоенное число своих специалистов.
По данным телеканала BFMTV, ураган "исключительной" силы начался во Франции около 5.00 субботы (10.00 аст). Порывы ветра местами достигают 148 км/ч.
Ранее метеорологи объявили максимальный — красный — уровень опасности в западном регионе Франции Новая Аквитания в связи с погодными условиями.
Фото: AFP 2017/ Loic Venance.
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