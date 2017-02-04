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В Карагандинской области закрыты дороги по всем направлениям

4 февраля 2017, 15:01

Ограничение движения введены из-за метели и плохой видимости.


В Карагандинской области закрыты дороги по всем направлениям. Об этом сообщил официальный представитель Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК Руслан Иманкулов, передает Zakon.kz.

4 февраля с 11:10 по данным РГП "Казахавтодор" в связи с ухудшением погодных условий (метель, плохая видимость) закрыто движение для всех видов автотранспорта по всем направлениям.

Фото: today.kz.

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