В Карагандинской области закрыты дороги по всем направлениям
4 февраля 2017, 15:01
Ограничение движения введены из-за метели и плохой видимости.
В Карагандинской области закрыты дороги по всем направлениям. Об этом сообщил официальный представитель Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК Руслан Иманкулов, передает Zakon.kz.
4 февраля с 11:10 по данным РГП "Казахавтодор" в связи с ухудшением погодных условий (метель, плохая видимость) закрыто движение для всех видов автотранспорта по всем направлениям.
Фото: today.kz.
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