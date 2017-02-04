Скончался актер Георгий Тараторкин
4 февраля 2017, 15:14
В Москве на 73-м году жизни скончался народный артист РСФСР Георгий Тараторкин, сообщили в театре имени Моссовета. Актер умер после тяжелой и продолжительной болезни.
«Театр имени Моссовета с глубоким прискорбием сообщает, что 4 февраля 2017 года после продолжительной болезни скончался народный артист России Георгий Георгиевич Тараторкин», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте театра, пишет РБК.
Георгий Тараторкин был также секретарем Союза театральных деятелей России и президентом ассоциации «Золотая маска».
В 1966 году Тараторкин окончил Драматическую студию при Ленинградском государственном ТЮЗе и до 1974 года работал в этом театре. С 1974 года актер служил в московском театре имени Моссовета. Тараторкин снялся более чем в 30 фильмах, среди которых «Преступление и наказание», где он сыграл Родиона Раскольникова, а также «Дела сердечные», «Нам не дано предугадать», «Маленькие трагедии», «Чисто английское убийство», «Богач, бедняк» и других.
Владислав Гордеев.
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС.
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