Австралия сохранит соглашение с США по переселению беженцев

Министр иностранных дел Австралии Джули Бишоп заявила, что соглашение с США по переселению беженцев сохранится, несмотря на то, что сотрудники американской иммиграционной службы отложили собеседования с беженцами. Об этом сообщает агентство Reuters, передает Об этом сообщает агентство Reuters, передает РИА Новости





Ранее сообщалось, что сотрудники миграционной службы США отложили собеседования с беженцами из Австралии после подписания президентом США Дональдом Трампом указов, предусматривающих введение значительных ограничений в иммиграционной политике. В ноябре 2016 года премьер-министр Австралии Малкольм Тернбулл и завершающий второй срок в Белом доме Барак Обама заключили разовое соглашение по переселению в США беженцев, находящихся в специальных центрах на островах Манус и Науру.





"Ожидается подтверждение соглашения администрацией Трампа, поэтому я рада, что соглашение сохранится", — цитирует агентство Бишоп. По ее словам, страны находятся в процессе рассмотрения деталей соглашения.





На прошлой неделе Трамп назвал достигнутое его предшественником Обамой разовое соглашение о принятии США беженцев из Австралии "бессмысленным" и пообещал изучить его. Как сообщали СМИ, телефонный разговор Трампа с Тернбуллом тоже прошел не очень гладко.





Также ранее Бишоп заявила о поддержке правительством Австралии иммиграционной политики Трампа и его мер по обеспечению безопасности на границах.





Трамп подписал ряд указов, предусматривающих введение значительных ограничений в иммиграционной политике. В частности, один из них приостанавливает прием беженцев в Соединенные Штаты на 120 дней, запрещает на неопределенный срок размещение беженцев из Сирии, ужесточает некоторые правила въезда, а также на 90 дней приостанавливает въезд на территорию США из ряда стран, в том числе из Ирака, Ирана, Судана, Йемена, Ливии и Сомали.



