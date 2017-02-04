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Трёхмерный стрит-арт: 20 головокружительных оптических иллюзий

4 февраля 2017, 15:37

Люди с удовольствием фотографируются на фоне таких иллюзий, порой даже больше, чем на фоне классических достопримечательностей.


Мимо лучших образцов уличного искусства невозможно пройти равнодушно. Они заставят вас остановиться и замереть в изумлении, как бы сильно вы ни спешили по своим делам. Люди с удовольствием фотографируются на фоне таких иллюзий, порой даже больше, чем на фоне классических достопримечательностей.



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