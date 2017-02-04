Трёхмерный стрит-арт: 20 головокружительных оптических иллюзий

Люди с удовольствием фотографируются на фоне таких иллюзий, порой даже больше, чем на фоне классических достопримечательностей.

Мимо лучших образцов уличного искусства невозможно пройти равнодушно. Они заставят вас остановиться и замереть в изумлении, как бы сильно вы ни спешили по своим делам. Люди с удовольствием фотографируются на фоне таких иллюзий, порой даже больше, чем на фоне классических достопримечательностей.



