Трёхмерный стрит-арт: 20 головокружительных оптических иллюзий
4 февраля 2017, 15:37
Люди с удовольствием фотографируются на фоне таких иллюзий, порой даже больше, чем на фоне классических достопримечательностей.
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