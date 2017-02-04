Назарбаев поставил в пример другим регионам работу Актюбинской области по развитию ГЧП

В настоящее время в Актюбинской области ведется работа по планированию и реализации 38 проектов ГЧП с предварительным объемом инвестиций 28 млрд. тенге.

Накануне в Астане состоялось расширенное заседание Правительства РК с участием Главы государства Нурсултана Назарбаева в ходе которого были обсуждены ключевые цели и задачи Послания народу Казахстана «Третья модернизация: глобальная конкурентоспособность».





Глава государства поручил принять во внимание целевые индикаторы Стратегии «Казахстан-2050» при разработке Стратегического плана развития до 2025 года.





В ходе заседания Президент указал на недостаточную работу по развитию государственно-частного партнерства, подчеркнув прямую ответственность акимов за этот участок работы.





- ГЧП надо развивать. Особенно в коммунальной и социальной сферах. При размещении госзаказа у государственных организаций, как у исполнителей, не должно быть преимуществ перед частными. Правительство должно оказывать всю необходимую поддержку, в том числе по упрощению процедур, координации и методологии, инфраструктуре. Необходимо предлагать бизнесу четкие условия, обеспечивать гарантии госзаказа на долгосрочной основе, - сказал Нурсултан Назарбаев.





В качестве примера, отстающим в развитии ГЧП регионам, Президент привел Актюбинскую область, посоветовав учиться у акима Актюбинской области Бердыбека Сапарбаева реализации проектов государственно-частного партнерства в разных сферах экономики.





В настоящее время в Актюбинской области ведется работа по планированию и реализации 38 проектов ГЧП с предварительным объемом инвестиций 28 млрд. тенге. В перспективе планируется реализация ГЧП-проектов в сфере ЖКХ и здравоохранения.