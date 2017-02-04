В Луганске взорвали автомобиль начальника милиции ЛНР
Руководитель скончался на месте.
Начальник управления народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Олег Анащенко погиб при взрыве автомобиля, передает Русская служба ВВС.
Взрыв произошел в 7:50 по местному времени (5:50 по Гринвичу) на улице Краснознаменной в Луганске.
"В машине было два человека, оба погибли, по предварительным данным, одним из них был Анащенко", - сказал представитель пресс-службы.
В последние дни в Донбассе вновь ужесточилось противостояние между вооруженными сторонниками самопровозглашенных республик и военнослужащими украинской армии.
29 января минобороны Украины сообщило о боях в Авдеевской промзоне недалеко от Донецка. Украинская армия и сепаратисты обвинили друг друга в нападении.
Затем конфликт начал развиваться. Стороны продолжили обвинять друг друга в нападении. С обеих сторон были потери.
Жители Донецка жалуются на отсутствие электричества, воды и тепла. Многие из них попытались покинуть город. Были сообщения также о столкновениях в других регионах Донбасса.
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