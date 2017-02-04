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Трамп не потерял контроль над управлением своими активами

4 февраля 2017, 16:16

СМИ обнаружили, что трастом управляют родственники президента.


Управление трастом, которому президент США Дональд Трамп передал свои активы перед вступлением в должность, осуществляют его сын и финансовый директор его компании, сообщает РИА Новости со ссылкой на Нью-Йорк Таймс.

Согласно документу, попавшему в распоряжение издания, попечителями траста являются сын президента Дональд Трамп-младший и финансовый директор компании Trump Organization Аллен Вейсселберг.

Трамп в январе объявил, что на время президентства уйдет из руководства своей компанией и передаст ее в управление сыновьям, а активы передаст в трастовое управление. При этом Трамп не стал отказываться от своих активов, которые оцениваются в миллиарды долларов, что вызвало критику в его адрес и опасения о том, что бизнесмен недостаточно разграничивает свой бизнес и потенциально может использовать президентский пост для личного обогащения.

Издание отмечает, что поскольку условия траста могут быть изменены, за президентом, который будет получать информацию о доходах или убытках компании, остается право принимать решения в отношении попечителей траста — таким образом, он не отказался от контроля над своей бизнес-империей. Газета также отмечает, что траст, согласно полученным данным, записан на номер социального страхования президента-Трампа.

Бизнесмен Дональд Трамп победил на президентских выборах в ноябре 2016 года. Он принял президентскую присягу 20 января.

Фото © AP Photo/ Evan Vucci


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