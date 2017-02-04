В прямом эфире на Универсиаде сотрудник Дирекции сделал предложение возлюбленной

На лыжно-биатлонном комплексе «Алатау» один из сотрудников Дирекции по подготовке и проведению Универсиады-2017 сделал предложение руки и сердца своей любимой, сообщает Zakon.kz.

За несколько минут до начала соревнований на весь стадион заиграла романтическая музыка, и на основном дисплее стадиона начали транслировать ролик о влюблённых. Всё внимание зрителей и спортсменов было приковано к этому действу. Пока главная виновница торжества смотрела ролик, её парень, сотрудник оргкомитета Универсиады Алишер Абдуманапов. неожиданно появился из подтрибунного помещения. В руках он держал огромный букет алых роз. Парень подошёл к своей любимой - Ажелике Косенко, встал на колено и сказал главные слова.

Девушка не смогла сдержать своих эмоций. Обняв любимого, произнесла одно слово: «Да!».