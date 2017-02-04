Глава МИР РК объяснил поручение правительства по созданию новой нацкомпании

Глава Министерства индустрии и развития РК (МИР РК) Женис Касымбек объяснил поручение по созданию новой нацкомпании, сообщает Sputnik Казахстан.

"Это нормальная практика. В мире существуют такие компании как агентство по привлечению инвестиций. Сегодня просто у KAZNEX INVEST" функций много, и они размыты. У него есть функции по продвижению экспорта, мы их отдаем "КазЭкспортГарант", который на сегодняшний день занимается только страхованием. Теперь будут заниматься всем блоком вопросов по поддержке экспорта. Обе компании будут заниматься двумя задачами. Одна будет объединять все функции по привлечению инвестиций, а вторая по продвижению уже казахстанской продукции на экспорт", — объяснил Касымбек после заседания правительства.