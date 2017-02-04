В Акмолинской области на руднике погибли два человека

Получившие ожоги на руднике в Акмолинской области скончались в больнице, возбуждено уголовное дело, сообщили Sputnik Казахстан в департаменте внутренних дел.

Несчастный случай произошел утром 3 февраля на руднике Жолымбет Шортандинского района.

"Во время сварочных работ в металлической емкости два слесаря 1970, 1993 года рождения получили ожоги. С диагнозом "химический ожог 80% тела, дыхательных путей третьей степени" они были госпитализированы в больницу, где скончались",- сообщили Sputnik в ведомстве.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье 156 часть 4 УК РК "Нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть людей". В рамках досудебного расследования будут назначены ряд экспертиз.

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